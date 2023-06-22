رئيس "الاحتياطي الفدرالي" يؤيد مواصلة رفع معدلات الفائدة.. والأسواق تترقب

توقع مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) مواصلة رفع معدلات الفائدة مع التخفيف من وتيرتها، وفق ما أفاد رئيسه جيروم باول في جلسة استماع أمام الكونغرس.

وقال باول في جلسة استماع أمام الكونغرس إنه "بالنظر إلى المرحلة التي وصلنا إليها، من المنطقي أن نرفع المعدلات ولكن بوتيرة أكثر اعتدالا".

وتراجعت توقعات مسؤولي الاحتياطي الفدرالي لمتوسط التضخم بعض الشيء إلى 23%، بينما ارتفعت توقعات التضخم الأساسي الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتذبذبة إلى معدل سنوي بلغ 3.9%.

وتأتي تصريحات باول بعد أسبوع على تصويت لجنة السوق المفتوحة الفدرالية التي تحدد المعدل لمصلحة إبقاء معدلات الفائدة ثابتة بعد رفعها 10 مرّات متتالية في غضون أكثر من عام بقليل.

الدولار ينخفض

وعلى إثر تصريحات باول، اقترب الدولار اليوم الخميس من أدنى مستوى له في شهر مقابل سلة من العملات.

واستقر مؤشر الدولار في أحدث التعاملات عند 102.09 نقطة ليقترب من أدنى مستوى له في 5 أسابيع عند 102 نقطة بعد أن انخفض 0.5% تقريبا في الجلسة السابقة.

وأما العملات الأخرى:

ارتفع الجنيه الإسترليني قرب أعلى مستوى له في عام قبل إعلان قرار بنك إنجلترا الخاص بأسعار الفائدة في وقت لاحق اليوم الخميس، حيث يتوقع أن يرفع البنك أسعار الفائدة للمرة الـ13 على التوالي بعد يوم من صدور بيانات كشفت أن التضخم جاء أعلى من المتوقع، وينقسم المتعاملون ما بين رفعها بواقع 25 و50 نقطة أساس.

ارتفع اليورو إلى أعلى مستوى في أكثر من شهر عند 1.0995 مقابل الدولار ليواصل صعوده بعد ارتفاعه 0.65% أمس الأربعاء.

هبط الجنيه الإسترليني 0.1% إلى 1.2755 مقابل الدولار.

استقر اليوان الصيني في المعاملات الخارجية أمس الأربعاء عند أدنى مستوى له في 7 أشهر وسجل في أحدث التعاملات 7.1823 مقابل الدولار.

تراجع الدولار الأسترالي 0.51% إلى 0.6762 مقابل الدولار.

هوى الدولار النيوزيلندي 0.2% إلى 0.6190 مقابل الدولار.

الذهب يستقر

أما أسعار الذهب فلم تشهد تغيرا يذكر اليوم، ليظل المعدن الأصفر قريبا من أدنى مستوى في 3 أشهر والذي سجله في الجلسة السابقة.

وبحلول الساعة 02:42 بتوقيت غرينتش، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1932.35 دولارا للأوقية (الأونصة)، وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1942.70 دولارا.

ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى تراجع جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدرّ عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى:

استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 22.6293 دولارا للأوقية، بعدما نزلت لأدنى مستوى منذ 22 مارس/آذار في الجلسة السابقة.

ارتفع البلاتين 0.4% إلى 944.96 دولارا.

وزاد البلاديوم 0.1% إلى 1348.81 دولارا.

النفط يحافظ على مكاسبه

حافظت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم الخميس على معظم المكاسب التي حققتها أمس، بينما تقيّم الأسواق انخفاضا مفاجئا في مخزونات الخام الأميركية مقابل احتمال ضعف الطلب، مع إمكانية الإقدام على مزيد من رفع أسعار الفائدة.

وتؤدي أسعار الفائدة المرتفعة في نهاية المطاف إلى زيادة تكاليف الاقتراض على المستهلكين، مما قد يبطئ النمو الاقتصادي ويقلل الطلب على النفط.

وبحلول الساعة 00:15 بتوقيت غرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 0.1%، إلى 77.04 دولارا للبرميل، بينما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 0.1%، إلى 72.48 دولارا.

وارتفع الخامان دولارا للبرميل في الجلسة السابقة بينما صعدت أسعار الذرة وفول الصويا في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوياتها في عدة أشهر، وذلك أدى إلى توقعات بأن يسبب نقصهما في أنحاء العالم تقليص المزج مع الوقود الحيوي وزيادة الطلب على النفط.

ومما قدم الدعم للسوق، تراجع مخزونات النفط الخام الأميركية نحو 1.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 16 يونيو/حزيران، حسب ما ذكرت مصادر نقلا عن بيانات من معهد البترول الأميركي. وجاء ذلك مقابل توقع المحللين زيادة قدرها 300 ألف برميل.

ومن المقرر صدور البيانات الرسمية للمخزونات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية في وقت لاحق اليوم الخميس.