اقتصاد|تونس

تونس والبنك الدولي.. قرض لتمويل مشروع الربط الكهربائي مع إيطاليا

People riding horses in the Tuscan countryside near Bientina, Italy, with the high voltage line in the background
كلفة مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا تبلغ نحو 850 مليون يورو (شترستوك)
22/6/2023

وقعت تونس ومجموعة البنك الدولي اتفاق قرض قيمته 268.4 مليون دولار لتمويل مشروع الربط الكهربائي مع إيطاليا.

وقالت وكالة الأنباء التونسية -اليوم الخميس- إن المشروع، المعروف باسم "ألماد"، سيربط شبكات الطاقة بين تونس وأوروبا.

وتبلغ كلفة مشروع الربط الكهربائي نحو 850 مليون يورو.

وينهي الاتفاق فترة من التعليق المؤقت لبرامج البنك مع تونس بسبب تصريحات لرئيسها قيس سعيد أثارت الجدل بخصوص مهاجرين من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء اعتُبرت آنذاك صادمة.

وتتطلع إيطاليا إلى أن تصبح مركزا أوروبيا للطاقة، كما أن إنشاء ربط مع أفريقيا لاستيراد الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة يلعب دورا في إستراتيجيتها في تخفيض اعتمادها على الغاز من روسيا.

المصدر : رويترز + مواقع إلكترونية