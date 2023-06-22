تونس والبنك الدولي.. قرض لتمويل مشروع الربط الكهربائي مع إيطاليا

وقعت تونس ومجموعة البنك الدولي اتفاق قرض قيمته 268.4 مليون دولار لتمويل مشروع الربط الكهربائي مع إيطاليا.

وقالت وكالة الأنباء التونسية -اليوم الخميس- إن المشروع، المعروف باسم "ألماد"، سيربط شبكات الطاقة بين تونس وأوروبا.

وتبلغ كلفة مشروع الربط الكهربائي نحو 850 مليون يورو.

تونس ومجموعة البنك الدولي، يوقعان، اتفاقية قرض بقيمة 268.4 مليون دولار، أي ما يفوق 907 مليون دينار لتمويل مشروع الربط الكهربائي مع ايطاليا المعروف بإسم "ألماد" والذي سيربط شبكات الطاقة بين تونس وأوروبا #وكالة_وات pic.twitter.com/6W9rGURM2w — Agence Tunis-Afrique-Presse (@AgenceTAP) June 22, 2023

وينهي الاتفاق فترة من التعليق المؤقت لبرامج البنك مع تونس بسبب تصريحات لرئيسها قيس سعيد أثارت الجدل بخصوص مهاجرين من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء اعتُبرت آنذاك صادمة.

وتتطلع إيطاليا إلى أن تصبح مركزا أوروبيا للطاقة، كما أن إنشاء ربط مع أفريقيا لاستيراد الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة يلعب دورا في إستراتيجيتها في تخفيض اعتمادها على الغاز من روسيا.