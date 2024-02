البيتكوين يصل إلى 30 ألف دولار وتوقعات باستمرار الصعود

أظهرت البيتكوين (Bitcoin-BTC) -العملة الرقمية الأكثر شهرة في العالم- إشارات إيجابية باتخاذها اتجاها تصاعديا، عند مستوى 30 ألف دولار للمرة الأولى منذ أبريل/نيسان الماضي.

وتشير المخططات البيانية إلى تحول محتمل من المنحنى الهابط إلى الاتجاه الصاعد، حيث صعد أكبر أصل مشفر بنسبة 6.1% وجرى تداوله عند 29.789 دولاراً صباح اليوم الخميس. كما ارتفعت العملات الأخرى على غرار "إيثريوم" و"كاردانو" و"سولانا".

بلغت حصة البيتكوين السوقية -التي تعد من أبرز المؤشرات المستخدمة لتحليل أسواق العملات المشفرة- 50% لأول مرة منذ عامين، وذلك في 19 يونيو/حزيران الجاري، واستقرت منذ ذلك الحين عند 49.9%، وفقا لبيانات موقع "تريدينغ فيو" (TradingView).

ويعني ذلك أن البيتكوين وحدها تمثل نصف القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة البالغة 1.1 تريليون دولار، حيث تبلغ القيمة السوقية للبيتكوين 519 مليار دولار حاليا.

في حين ظلت حصة "إيثريوم" السوقية ثابتة عند نطاق 20% للجزء الأكبر من العام. وفي الوقت الحالي، تمثل القيمة المجتمعة لعملتي بيتكوين وإيثريوم نحو 70% من إجمالي سوق العملات المشفرة.

يقول مايكل آدمز محلل موقع "فوربس"(Forbes) إن مستثمري العملات المشفرة حصلوا على انطلاقة جديدة مع بدء عمل بورصة الأصول المشفرة "إي دي إكس ماركتس" (EDX Markets) المدعومة من شركات كبرى مثل "سيتادل سيكيوريتيز" (Citadel Securities) و"فيديليتي ديجيتال أسيتس" (Fidelity Digital Assets) و"تشارلز شواب" (Charles Schwab).

ولحقت بالركب شركة "بلاك روك" (BlackRock) و"ويزدوم تري" (Wisdomtree) حيث تقدمتا بطلبين لتدشين صناديق متداولة بالبورصة الأميركية لتعاملات البيتكوين الفورية.

وقد أعطى ذلك دفعة ثقة قوية لمحبي البيتكوين ضد الأخبار السيئة التي انتشرت مؤخرا بسبب حرب الهيكلة والتنظيمات القانونية الجديدة، بقيادة الجهات المسؤولة في الولايات المتحدة.

خلال الأسبوع الماضي، صرحت أكبر قوتين ماليتين ("بلاك روك" و"فيديليتي") باستعدادهما لدخول سوق البيتكوين بشكل موسع، حيث أعلنتا التقدم للحصول على موافقة لإدارة الصناديق المتداولة في البورصة الخاصة بالبيتكوين.

وتمتلك "بلاك روك" 10 تريليونات دولار، و"فيديليتي" 4.5 تريليونات دولار من الأصول الخاضعة للإدارة. وببساطة، إذا قررت مثل هذه الشركات الاستثمارية العملاقة ذات النفوذ المالي القوى الدخول في عالم العملات المشفرة فإن لديها القدرة على إعادة تشكيل المشهد بكامله.

ووفقا لبعض مراقبي سوق العملات المشفرة، سيؤدي طلب الشركتين الاستثمار في البيتكوين إلى زيادة ثقة المستثمرين في هذه العملة المشفرة، وقد يكون الطلب "أفضل شيء يمكن أن يحدث للبيتكوين" حاليا، رغم تحذيرات آخرين من وجود تكلفة مخفية.

ويقول المحلل لارك ديفيز -في تغريدة له على موقع تويتر- إن المعروض الحالي من البيتكوين في منصات التداول محدود، وإذا تم تخصيص 0.3% فقط من الأموال التي تديرها هذه الشركات للبيتكوين، فسيكون ذلك كافيا للحصول على كل البيتكوين المتاح.

Blackrock has 10 trillion in assets under management. Fidelity has 4.5.

Just 0.3% of their funds allocated to Bitcoin would buy EVERY SINGLE BITCOIN currently available on exchanges.

If these two companies get ETFs approved then buckle up!

— Lark Davis (@TheCryptoLark) June 20, 2023