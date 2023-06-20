قوتان ماليتان تستعدان لدخول السوق.. البيتكوين على أعتاب تحول كبير

بلغت هيمنة البيتكوين السوقية -التي تعد من أبرز المؤشرات المستخدمة لتحليل أسواق العملات المشفرة- 50% لأول مرة منذ عامين، وذلك في 19 يونيو/حزيران الجاري، واستقرت منذ ذلك الحين عند 49.9%، وفقا لبيانات موقع "تريدينغ فيو" (TradingView).

ويعني ذلك أن بيتكوين وحدها تمثل نصف القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة البالغة 1.1 تريليون دولار، حيث تبلغ القيمة السوقية للبيتكوين 519 مليار دولار حاليا.

في حين ظلت هيمنة "إيثيريوم" السوقية ثابتة عند نطاق 20% للجزء الأكبر من العام. وفي الوقت الحالي، تمثل القيمة المجتمعة لعملتي بيتكوين وإيثيريوم نحو 70% من إجمالي سوق العملات المشفرة.

على أعتاب تحول كبير

وخلال الأسبوع الماضي، صرحت أكبر قوتين ماليتين -وهما "بلاك روك" و"فيدالتي"- باستعدادهما للدخول في سوق البيتكوين بشكل موسع، حيث أعلنتا التقدم للحصول على موافقة لإدارة الصناديق المتداولة في البورصة الخاصة بالتكوين.

وتمتلك "بلاك روك" 10 تريليونات دولار، و"فيدالتي" 4.5 تريليونات دولار من الأصول الخاضعة للإدارة. وببساطة، إذا قررت هذه الشركات الاستثمارية العملاقة ذات النفوذ المالي القوى الدخول في عالم العملات المشفرة فإن لديها القدرة على إعادة تشكيل المشهد بكامله.

ووفقا لبعض مراقبي سوق العملات المشفرة، سيؤدي طلب الشركتين الاستثمار في البيتكوين إلى زيادة ثقة المستثمرين في العملة المشفرة، وقد يكون الطلب "أفضل شيء يمكن أن يحدث للبيتكوين" حاليا، رغم تحذيرات آخرين من وجود تكلفة مخفية.

وقال المحلل لارك ديفيز -في تغريدة له على موقع تويتر- إن المعروض الحالي من البيتكوين في منصات التداول محدود، وإذا تم تخصيص 0.3% فقط من الأموال التي تديرها هذه الشركات للبيتكوين، فسيكون ذلك كافيا للحصول على كل البيتكوين المتاح.

Blackrock has 10 trillion in assets under management. Fidelity has 4.5. Just 0.3% of their funds allocated to Bitcoin would buy EVERY SINGLE BITCOIN currently available on exchanges. If these two companies get ETFs approved then buckle up! — Lark Davis (@TheCryptoLark) June 20, 2023

ويسلط كلام لارك ديفيز الضوء على التأثير الهائل والقوة الشرائية التي تمتلكها هذه الشركات، في حال إذا قررت شراء البيتكوين أو الاستثمار فيه.

وتابع أن موافقة الصناديق المتداولة في البورصة لـ"بلاك روك" و"فيداليتي" يعد بمثابة تغيير للعبة البيتكوين، وسيوفر صندوق التداول مسارا منظما يمكن للمستثمرين الوصول إليه للحصول على البيتكوين من دون الحاجة إلى الملكية المباشرة.

وفي تغريدة للرئيس التنفيذي لشركة "غالاكسي ديجيتال" مايك نوفوغراتز، قال إن تلك الموافقة ستكون "أفضل شيء يمكن أن يحدث للبيتكوين"

Fun being on @LizClaman show!! And yes, @BlackRock getting a $BTC ETF through would be the best thing that could happen to $BTC. https://t.co/2fFBeB9eyo — Mike Novogratz (@novogratz) June 16, 2023

وأكد نوفوغراتز أن المجال سيفتح على مصراعيه للمستثمرين من المؤسسات والأفراد على حد سواء، وسيطلق العنان لرأس مال كبير في سوق العملات المشفرة، وهو ما سيكون له تأثير عميق على سعر البيتكوين وديناميكيات السوق الإجمالية.

ومن الممكن أن يؤدي الطلب المتزايد الناجم عن دخول هؤلاء اللاعبين المؤثرين للسوق إلى دفع البيتكوين إلى آفاق جديدة، وجذب المزيد من المستثمرين، وإضفاء المزيد من الشرعية على العملات المشفرة.