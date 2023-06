السفير الإسرائيلي لدى الإمارات: زيادة التبادل التجاري البيني 41.5% خلال عام

قال سفير إسرائيل لدى الإمارات أمير حايك إن التبادل التجاري بين الطرفين بلغ 1.29 مليار دولار الأشهر الخمسة الأولى من العام 2023، مشيرا إلى أن هذا الرقم لا يتضمن تجارة البرمجيات.

وفي تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على "تويتر" اليوم الثلاثاء، أشار حايك إلى أن قيمة التبادل التجاري خلال ذات الفترة من العام 2022 بلغ 912.5 مليون دولار، مما يعني أن التجارة بين الإمارات وإسرائيل ارتفعت بنسبة 41.5%.

The trade of goods (excluding software) between Israel and the UAE, in the first five months of 2023, reached $ 1.29 B

In the same period in 2022, we were at $ 912.5M An increase of 41.5%. 🇦🇪🕊️🇮🇱 @israelintheUAE @UAEinIsrael @IsraelMFA @ThaniAlZeyoudi @AmbAlKhaja @AviadTamir

— Ambassador Amir Hayek (@HayekAmir) June 20, 2023