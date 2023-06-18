اقتصاد|الكويت

الكويت تخطط لإنتاج 3 ملايين برميل من النفط يوميا في 2025

A general view of one of three Atmospheric Residue Desulphurisation units (ARDS) at the Al Zour Refinery, that is under construction in Al Zour, Kuwait, February 13,2020. REUTERS/Stephanie McGehee
شركة نفط الكويت تعتزم إنفاق نحو 42.5 مليار دولار على مشاريعها النفطية في السنوات الخمس القادمة (رويترز)
18/6/2023

قال الرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت أحمد جابر العيدان إن طاقة إنتاج البلاد من النفط تتجاوز 2.8 مليون برميل يوميا حاليا، وستبلغ 3 ملايين في عام 2025.

وأضاف العيدان، في تصريحات اليوم الأحد، أن الكويت ملتزمة بالتخفيضات التي قررتها منظمة أوبك وتجمع "أوبك بلس".

وأكد أن شركة نفط الكويت والشركة الكويتية لنفط الخليج ملتزمتان بتحقيق إستراتيجية الكويت الهادفة للوصول إلى قدرة إنتاجية بمعدل 4 ملايين برميل يوميا في 2035، والحفاظ على هذا المعدل حتى 2040.

وأوضح أن شركة نفط الكويت تعتزم إنفاق نحو 13 مليار دينار (42.5 مليار دولار) على مشاريعها النفطية في السنوات الخمس القادمة حتى سنة 2028.

وأضاف أن أغلب هذه المشاريع تتعلق بحفر الآبار، ومعالجة الآبار والخدمات المتعلقة بها، وأيضا بناء عدد من المنشآت.

المصدر : الجزيرة + رويترز