العراق يحقق الاكتفاء الذاتي من القمح خلال الموسم الحالي

قال وزير التجارة العراقي أثير داود الغريري اليوم الأحد إن العراق حقق الاكتفاء الذاتي من القمح لهذا الموسم، إذ تجاوز المعروض التوقعات.

وأضاف الوزير أن إجمالي الكميات المسوّقة من القمح لغاية اليوم تجاوز الكميات المتوقعة مع استمرار عملية التسويق.

وقال مسؤول في وزارة الزراعة العراقية في يونيو/حزيران الجاري إن من المتوقع أن يصل محصول القمح إلى 4.5 ملايين طن هذا الموسم.

يشار إلى أنه ولعوامل عديدة -أبرزها الجفاف وأزمة شح المياه- تراجع إنتاج العراق خلال الموسم الماضي من القمح إلى نحو 3 ملايين طن، مما دفع الحكومة إلى الاستيراد لتغطية النقص.

يأتي هذا بعد أن كان العراق مكتفيا ذاتيا من القمح في السنوات الثلاث السابقة، مع إنتاج 4.7 ملايين طن عام 2019 ثم 6.2 ملايين عام 2020 ونحو 4.2 ملايين طن عام 2021.