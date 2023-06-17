مكاسب أسبوعية للنفط وخفض الإنتاج يعادل أثر المخاوف بشأن الطلب

سعر خام برنت زاد 94 سنتا إلى 76.61 دولارا للبرميل عند التسوية، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط 1.16 دولار إلى 71.78 دولارا.

ارتفع النفط، أمس الجمعة، وسجل زيادة أسبوعية. في وقت أدى ارتفاع الطلب من الصين، وخفض تحالف "أوبك بلس" للإنتاج إلى زيادة الأسعار، رغم توقعات ضعف الاقتصاد العالمي، واحتمال رفع أسعار الفائدة مجددا.

وزاد سعر خام برنت 94 سنتا إلى 76.61 دولارا للبرميل عند التسوية، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط 1.16 دولار إلى 71.78 دولارا.

وسجل برنت زيادة أسبوعية بنسبة 2.4%، بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط 2.3%.

وتعززت أسعار النفط هذا الأسبوع بفضل آمال في نمو الطلب من الصين، التي ارتفع لديها إنتاج مصافي النفط في مايو/أيار إلى ثاني أعلى مستوياته الإجمالية على الإطلاق.

ومن جانبه قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية إن من المتوقع أن يواصل الطلب الصيني على النفط الارتفاع خلال النصف الثاني من العام.

وقد تلقت الأسعار الدعم أيضا من الخفض الطوعي لإنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها الذي دخل حيز التنفيذ في مايو/أيار الماضي، إلى جانب تخفيضات إضافية أعلنتها السعودية ستبدأ اعتبارا من يوليو/تموز المقبل.

ونقلت وكالات أنباء حكومية عن وزير الطاقة الروسي نيكولاي شولجينوف قوله إن "من الواقعي" أن تصل أسعار النفط إلى حوالي 80 دولارا للبرميل.