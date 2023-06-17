رئيس روسنفت: روسيا تخسر فرصا لصالح دول أوبك بلس

قال إيغور سيتشن رئيس شركة روسنفت إن روسيا تخسر فرصا لصالح دول أوبك بلس، بسبب تراجع حصتها الإنتاجية.

وقال إن أعضاء أوبك يجدون صعوبات متزايدة في إيجاد حلول مشتركة، بسبب الاختلافات في بنتيهم الاقتصادية وآليات إنتاج النفط.

واقترح -خلال المنتدى الاقتصادي في سان بطرسبورغ- مراقبة صادرات النفط أيضا، وليس حصص الإنتاج فحسب، محذرا من أن أوبك لن تتمكن من تلبية الطلب المتزايد على النفط.

كما قال إن قلة الاستثمارات في قطاع النفط ستؤدي إلى نقص الإمدادات وزيادة الأسعار.

من جهة أخرى، قالت روسنفت إنها ومؤسسة النفط الوطنية الصينية للنفط والغاز، تحولتا إلى استخدام الروبل واليوان في المدفوعات النفطية.

وتساهم دول أوبك بلس بنحو 40% من إنتاج النفط العالمي، وتقدم روسنفت الحصة نفسها بالنسبة لإنتاج روسيا من النفط.