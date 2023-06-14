تحالف "أوبك بلس" يمنح روسيا مستوى أساس أعلى للإنتاج

قال تحالف أوبك بلس إنه منح روسيا مستوى أساس أعلى‭‬ لإنتاج النفط بعد موافقتها على مراجعة أرقام إنتاجها من قبل مؤسسات بحثية، وحدد التحالف مستوى الأساس لروسيا عند 9.949 ملايين برميل يوميا في فبراير/شباط الماضي مقارنة بمستوى سابق بلغ 9.828 ملايين برميل يوميا.

وتحدد أوبك كميات التخفيض في الإنتاج بناء على مستوى الأساس المعتمد، ويعني رفع هذا المستوى أن بإمكان روسيا زيادة إنتاجها بموجب الحصص المتفق عليها، أكثر مما كان مقررا، بواقع 120 ألف برميل يوميا أو 6 ملايين طن سنويا وهو ما يكفي لتغذية مصفاة نفط صغيرة.

وكانت منظمة أوبك قد وافقت في وقت سابق من هذا الشهر على تمديد خفض الإنتاج الحالي حتى العام المقبل.

وأشار بيان أوبك إلى أن الإنتاج الروسي وصل إلى 9.533 ملايين في مايو/أيار 2023، أي أقل بنحو 0.416 مليون عن فبراير/شباط 2023 وأقل قليلا من الخفض الطوعي البالغ 0.5 مليون الذي تعهدت به البلاد في أبريل/نيسان 2023.

وتوقفت روسيا عن إعلان أرقام إنتاجها من النفط منذ أن فرض الغرب عقوبات عليها بسبب حربها على أوكرانيا.