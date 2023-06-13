تركيا.. 40 مليار دولار حجم التجارة الإلكترونية خلال عام

وصل حجم التجارة الإلكترونية في تركيا إلى 40 مليار دولار خلال عام واحد، فيما اقتصرت الصادرات عبر الإنترنت على 1.7 مليار دولار.

جاء ذلك بحسب تصريحات للشريك المؤسس لمنصة "Navlungo" اللوجستية الرقمية ألب تشيشك داغي، على هامش منتدى التجارة الإلكترونية العالمي (World E-Commerce Forum) المقام بمدينة المعارض بإسطنبول، والذي يهدف لجعل تركيا مركزا إقليميا للتجارة الإلكترونية والصادرات عبر الإنترنت.

وأضاف تشيشك داغي اليوم الثلاثاء أن 4% فقط من الشركات الصغيرة والمتوسطة تتجه إلى تصدير منتجاتها عبر الإنترنت.

وأوضح أن أمام تركيا طريقا يجب أن تسلكه من أجل زيادة حجم الصادرات عبر الإنترنت، مؤكدا أن لها مستقبلا واعدا في التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية.

وذكر تقرير لوكالة الأناضول، في وقت سابق، أن حجم سوق التجارة الإلكترونية في تركيا بلغ 800 مليار ليرة خلال العام 2022 بمعدل زيادة 109% عن العام 2021.

ونقل التقرير عن نظام معلومات التجارة الإلكترونية "إيتبيس" (ETBİS) التابع لوزارة التجارة التركية، أنه يوجد في البلاد 548 ألفا و688 بائعا عبر الإنترنت.

كما ارتفعت نسبة حجم التجارة الإلكترونية من إجمالي حجم التجارة إلى 18.6%.

وعلى المستوى العالمي، من المتوقع أن تبلغ مبيعات سوق التجارة الإلكترونية 6.54 تريليونات دولار أميركي عام 2023.

وبلغ عدد الذين يعتمدون على الإنترنت في شراء حاجياتهم ملياري مستخدم حتى عام 2021، ويمثل هذا الرقم 25% من سكان العالم، في حين يتوقع الخبراء أن 95% من عمليات الشراء في العالم ستكون عبر الإنترنت بحلول عام 2040.