أميركا.. تباطؤ التضخم السنوي في مايو

تباطأ تضخم أسعار المستهلك السنوي في الولايات المتحدة إلى 4% خلال مايو/أيار الماضي، نزولا من 4.9% في الشهر السابق له.

وأشار بيان لمكتب إحصاءات العمل في الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء إلى أن التضخم تباطأ للشهر الـ11 على التوالي، من قمة 41 عاما المسجلة في يونيو/حزيران 2022.

وعلى أساس شهري، أظهرت البيانات تباطؤ نمو أسعار المستهلك ليبلغ 0.1% في مايو/أيار، مقارنة بـ0.4% في أبريل/نيسان 2023.

وعلى الرغم من استمرار تباطؤ التضخم الأميركي، ما زال من غير الواضح إذا كان الاقتصاد يمكن أن يتباطأ بما يكفي دون التسبب في معاناة العائلات والشركات التي تعاني بالفعل ضغوطا بسبب ارتفاع تكاليف البقالة أو الإيجار.

وأسعار التضخم السنوي المسجلة الشهر الماضي تعد الأدنى منذ مارس/آذار 2021، بحسب البيانات التاريخية لمكتب إحصاءات العمل.

وباستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة المتذبذبة، ارتفع التضخم في أسعار المواد الاستهلاكية بنسبة 5.3%في الأشهر الـ12 الأخيرة.

وتأتي البيانات في وقت يُنتظر فيه أن يبدأ مسؤولو الاحتياطي الفدرالي الأميركي (البنك المركزي) اليوم الثلاثاء اجتماعا يتواصل يومين لمناقشة السياسات النقدية، بينما يتوقع أن تؤثر الأرقام على قرارهم بشأن معدلات الفائدة في ختام الاجتماع.

ونفذ الفدرالي الأميركي 10 زيادات متتالية على أسعار الفائدة منذ مارس/آذار 2022، لتستقر أسعار الفائدة حاليا عند نطاق 5- 5.25%.