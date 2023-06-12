قال بنك "جيه بي مورغان" (JPMorgan) الأميركي -اليوم الاثنين- إنه يتوقع أن يرفع البنك المركزي التركي أسعار الفائدة إلى 25% من 8.5% حاليا في اجتماعه المقبل يوم الخميس 22 يونيو/حزيران الجاري، مضيفا أن ذلك قد يأتي مع توقعات بزيادات أقل مستقبلا في حال دعت الحاجة إلى ذلك.

ويعد اجتماع 22 يونيو/حزيران أول اجتماع مقرر بشأن السياسة النقدية منذ تعيين حفيظة غاية أركان في رئاسة البنك المركزي يوم الجمعة الماضي.

وفي مذكرة للعملاء، قال نيكولاي ألكسندرو-تشايدسكويتش من بنك جيه بي مورغان، "نبقي على توقعنا لسعر الفائدة عند 30% نهاية العام، مع وجود احتمالات صعودية".

وأكد البنك الأميركي توقعاته بدخول البلاد في حالة ركود في النصف الثاني من العام الجاري نتيجة تشديد شروط الائتمان.

ويُعتقد أن تعيين حفيظة غاية أركان قد يشي بتغيير البنك المركزي المسار وتشديد السياسة النقدية بعد سنوات خفض فيها أسعار الفائدة وشهدت الأسواق ارتفاعا في الأسعار.

وتعتزم الحكومة التركية الجديدة مواجهة ارتفاع التضخم ومستويات الأسعار، وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان غداة ترؤسه الاجتماع الأول للحكومة الجديدة قبل أيام "عازمون على القضاء على مشكلة ارتفاع الأسعار الناجم عن التضخم".

ارتفاع البطالة

وفي تركيا أيضا، أظهرت بيانات رسمية -اليوم الاثنين- أن معدل البطالة في البلاد ارتفع 0.1 نقطة على أساس شهري ليبلغ 10.2% في أبريل/نيسان الماضي، بينما ارتفعت نسبة الاستغلال غير التام للقوى العاملة المعدلة موسميا 1.7 نقطة إلى 23.8%.

وقال معهد الإحصاء التركي إن المسح شمل جميع أنحاء البلاد في أبريل/نيسان، بعدما استبعد خلال الشهرين الماضيين بعض المناطق التي ضربها زلزال فبراير/شباط.

وأشارت بيانات المعهد إلى أن معدل مشاركة القوة العاملة في أبريل/نيسان ارتفع إلى 53.9% من 53% في الشهر السابق.