أكبر صفقة منذ أزمة 2008.. "يو بي إس" يستكمل الاستحواذ على كريدي سويس المتعثر

قال بنك "يو بي إس" (UBS) إنه أنهى الاستحواذ على بنك كريدي سويس المتعثر ليتحوّل إلى بنك سويسري عملاق بميزانية تبلغ 1.6 تريليون دولار.

وستدير المجموعة أصولا بقيمة 5 تريليونات دولار، مما سيمنح "يو بي إس" -أكبر بنك لإدارة الثروات في العالم- مكانة رائدة في أسواق رئيسية.

كما أنهى الاندماج تاريخا عمره 167 عاما لبنك كريدي سويس، الذي شهد في السنوات الماضية فضائح وخسائر مالية.

وتم تداول أسهم كريدي سويس أمس الاثنين للمرة الأخيرة في البورصة السويسرية، وسيتلقى المساهمون سهما في "يو بي إس" عن كل 22.48 سهما في كريدي سويس.

وسيبلغ عدد موظفي البنكين معا 120 ألفا في أنحاء العالم. ومع ذلك قال "يو بي إس" بالفعل إنه سيخفض الوظائف للاستفادة من الاندماج وخفض التكاليف.





وقال الرئيس التنفيذي لبنك "يو بي إس" سيرجيو إرموتي ورئيس مجلس الإدارة كولم كيليهر، في رسالة مفتوحة نشرتها صحف سويسرية، "هذه بداية فصل جديد".

وأضافا أن أكبر صفقة في القطاع المصرفي منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008 ستخلق "تحديات"، لكنها ستوفر أيضا "العديد من الفرص" لعملائها وموظفيها ومساهميها ولسويسرا.

وأضافا في الرسالة أنه ليس لديهما أدنى شك في إدارة عملية الاستحواذ بنجاح.

ووافق "يو بي إس" يوم 19 مارس/آذار الماضي على شراء كريدي سويس بسعر تقريبي قدره 3 مليارات فرنك في صورة أسهم، وما يبلغ 5 مليارات فرنك في صورة خسائر مفترضة في عملية إنقاذ رتبتها السلطات السويسرية لمنع انهيار ثقة العملاء جراء تداعي ثاني أكبر بنوك البلاد.

وأبرم "يو بي إس" يوم الجمعة الماضي اتفاقا مع الحكومة السويسرية حول شروط دعم عام بقيمة 9 مليارات فرنك (10 مليارات دولار) للتعامل مع خسائر ناجمة عن إنهاء بعض من أنشطة كريدي سويس.

ومن المقرر أن يسجل "يو بي إس" أرباحا ضخمة في الربع الثاني يوم 31 أغسطس/آب المقبل بعد شراء كريدي سويس مقابل جزء بسيط مما يطلق عليها قيمته العادلة.