الكويت تدشن خط غاز إستراتيجيا يسهم في مضاعفة الإنتاج

دشنت الكويت خط غاز إستراتيجيا بحجم 40 بوصة، يمتد من شمال البلاد إلى ميناء الأحمدي جنوب العاصمة الكويتية.

وفي السياق، قالت "مؤسسة البترول الكويتية" إن تدشين الخط يأتي استكمالا وتماشيا مع الخطة الإستراتيجية لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي، لتلبية متطلبات السوق المحلي.

ولم تشر الشركة إلى أي تفاصيل بشأن الحقول التي ستنقل منها الغاز إلى الميناء، أو إمكانية استخدام كميات من هذا الغاز للتصدير، أو الاكتفاء بتلبية الطلب المحلي.

استكمالاً لسلسلة الإنجازات وتماشياً مع الخطة الإستراتيجية التي رسمتها مؤسسة البترول وشركاتها التابعة لزيادة الإنتاج من النفط والغاز الطبيعي بما يلبي متطلبات السوق المحلي، دشنت شركة نفط الكويت خط الغاز الإستراتيجي حجم ( 40 ) بوصة والذي يمتد من شمال دولة الكويت إلى ميناء الأحمدي — KPC | مؤسسة البترول الكويتية (@kpcofficialkw) June 11, 2023

وتعتزم الكويت زيادة إنتاج الغاز الطبيعي من 500 مليون قدم مكعب يوميا، إلى نحو مليار قدم مكعب.

وتوجد في ميناء الأحمدي مصفاة تضم مصنعا لإسالة الغاز، وخطوط أنابيب لتصدير الغاز المسال والمنتجات البترولية المكررة، وتستقبل المصفاة الغاز المسال لإنتاج غاز الوقود، وتحويله إلى مصدر للطاقة قابل للاستخدام في محطات الطاقة الكهربائية والصناعات المتعددة والمنشآت المنزلية والتجارية.

وتعد الكويت دولة نفطية، أكثر من كونها منتجة للغاز، إذ تنتج 2.8 مليون برميل نفط يوميا، حسب بيانات منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" (Opec).