اقتصاد|الكويت

الكويت تدشن خط غاز إستراتيجيا يسهم في مضاعفة الإنتاج

KOC inaugurates the gas flow lines from KIPIC's facilities CREDIT : kockw (Kuwait Oil Company) KOC recently inaugurated the gas flow lines from KIPIC's permanent gas import facilities to its pipeline systems, which is managed by the Gas Operations Group to cover all light gas needs in the State of Kuwait.
خط الغاز الجديد يمتد من شمال البلاد إلى ميناء الأحمدي جنوب العاصمة الكويتية (مؤسسة البترول الكويتية)
11/6/2023

دشنت الكويت خط غاز إستراتيجيا بحجم 40 بوصة، يمتد من شمال البلاد إلى ميناء الأحمدي جنوب العاصمة الكويتية.

وفي السياق، قالت "مؤسسة البترول الكويتية" إن تدشين الخط يأتي استكمالا وتماشيا مع الخطة الإستراتيجية لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي، لتلبية متطلبات السوق المحلي.

ولم تشر الشركة إلى أي تفاصيل بشأن الحقول التي ستنقل منها الغاز إلى الميناء، أو إمكانية استخدام كميات من هذا الغاز للتصدير، أو الاكتفاء بتلبية الطلب المحلي.

وتعتزم الكويت زيادة إنتاج الغاز الطبيعي من 500 مليون قدم مكعب يوميا، إلى نحو مليار قدم مكعب.

وتوجد في ميناء الأحمدي مصفاة تضم مصنعا لإسالة الغاز، وخطوط أنابيب لتصدير الغاز المسال والمنتجات البترولية المكررة، وتستقبل المصفاة الغاز المسال لإنتاج غاز الوقود، وتحويله إلى مصدر للطاقة قابل للاستخدام في محطات الطاقة الكهربائية والصناعات المتعددة والمنشآت المنزلية والتجارية.

وتعد الكويت دولة نفطية، أكثر من كونها منتجة للغاز، إذ تنتج 2.8 مليون برميل نفط يوميا، حسب بيانات منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" (Opec).

المصدر : الجزيرة + وكالات