قطر للطاقة.. توقيع اتفاق لتصدير الغاز المسال إلى بنغلاديش لمدة 15 عاما

وقعت "قطر للطاقة" اتفاقا طويل الأجل لتصدير الغاز الطبيعي المسال إلى شركة "بتروبنغلا" المملوكة للدولة في بنغلاديش.

وهذه ثاني صفقة مبيعات مع دولة آسيوية بعد الصين تبرمها "قطر للطاقة" من مشروع توسعة حقل الشمال.

وينصّ العقد على تزويد بنغلاديش بـ1.8 مليون طن سنويا من الغاز المسال لمدة 15 عاما، بدءا من يناير/كانون الثاني 2026.

ومن المنتظر أن توقع "قطر للطاقة" جميع عقود الغاز المرتبطة بمشروع توسعة حقل الشمال في نهاية العام الجاري.

قطر للطاقة توقع اتفاقية لتوريد الغاز الطبيعي المسال إلى بنغلاديش لمدة ١٥ عاماً#قطر_للطاقة⁣ #قطر⁣ pic.twitter.com/sr6IJST8Px — QatarEnergy (@qatarenergy) June 1, 2023

وتجري عملية التوسعة على مرحلتين، لرفع القدرة الإنتاجية للبلاد من 77 مليون طن سنويا إلى 126 مليوناً، بحلول عام 2027.

وقال المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري، والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة: "نحن نفتخر بأننا أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال إلى بنغلاديش وبتروبانغلا بهامش كبير، حيث نقوم بتوريد أكثر من 3.5 ملايين طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال من قطر".

وأضاف "هذه الاتفاقيات تؤكد التزامنا المستمر بضمان أمن الطاقة لعملائنا حول العالم ومن ضمنهم بنغلاديش، وتقديم الطاقة الموثوقة التي يحتاجونها لتحقيق أهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية والازدهار".