ارتفاع إنتاج الخام الأميركي لأعلى مستوى في 3 سنوات

أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة أمس الأربعاء أن إنتاج الحقول الأميركية من النفط الخام ارتفع في مارس/آذار الماضي إلى 12.696 مليون برميل يوميا، وهو أعلى مستوى منذ مارس/آذار 2020، عندما بدأت جائحة فيروس كورونا في تقليص الطلب العالمي على الطاقة.

وأظهرت بيانات الإدارة أن ارتفاع إنتاج الخام جاء مع زيادة الإنتاج في تكساس 1.8% إلى 5.398 ملايين برميل يوميا، وهو أيضا أعلى مستوى منذ مارس/آذار 2020، وارتفع استهلاك النفط الخام منذ الجائحة، وتسببت حرب روسيا على أوكرانيا العام الماضي في إعادة هيكلة عالمية لقطاع النفط ومشتقاته.

وانخفض الإنتاج في ولاية نورث داكوتا 2.9%إلى 1.095 مليون برميل يوميا في أدنى مستوى منذ يناير/كانون الثاني، وفي ولاية "نيو مكسيكو" ارتفع الإنتاج 1.2% إلى مستوى قياسي يبلغ 1.824 مليون برميل يوميا.

وأظهرت بيانات الإدارة أيضا أن المعروض من المنتجات الأميركية من الخام والمشتقات البترولية ارتفع إلى 20.449 مليون برميل يوميا، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2022، كما ارتفع إجمالي إنتاج الغاز الطبيعي في الولايات الأميركية الـ48 المتجاورة 0.8 مليار قدم مكعبة يوميا إلى 113.8 مليار قدم مكعبة يوميا في مارس/آذار، وفقا للتقرير الشهري للإنتاج الصادر عن إدارة معلومات الطاقة، وتجاوز ذلك أعلى مستوى سابق على الإطلاق، كان بلغ 112.9 مليار قدم مكعبة يوميا في فبراير/شباط 2023.

وفي أكثر الولايات إنتاجا للغاز، ارتفع الإنتاج الشهري في مارس/آذار 1.3% إلى 20.7 مليار قدم مكعبة في اليوم في ولاية بنسلفانيا، و2.3% إلى مستوى قياسي بلغ 33 مليار قدم مكعبة يوميا في تكساس.

وتجاوز ذلك أعلى مستوى سابق على الإطلاق في تكساس عند 32.4 مليار قدم مكعبة يوميا في يناير/كانون الثاني 2023 مقارنة بالرقم القياسي البالغ 21.8 مليار قدم مكعبة يوميا في ولاية بنسلفانيا في ديسمبر/كانون الأول.