قطر للطاقة تستحوذ على حصص بعقدين للمشاركة في الإنتاج قبالة سواحل سورينام

وقعت قطر للطاقة عقدي مشاركة بالإنتاج للمنطقتين 6 و8 الواقعتين قبالة سواحل جمهورية سورينام، وذلك في أعقاب فوز الشركة بحقوق الاستكشاف في هاتين المنطقتين، الذي جاء الإعلان عنه في شهر يونيو/حزيران 2021.

وبموجب العقدين والاتفاقيات الملحقة، ستستحوذ قطر للطاقة على حصة 20% في كلا المنطقتين، حيث يُخطَّط حاليا لأعمال الاستكشاف.

وستمتلك شركة "توتال إنرجيز" (TotalEnergies) (المشغل) وشركة "بارادايس أويل" (Paradise Oil) التابعة لشركة "ستاتسولي" (Staatsolie) الحصة المتبقية مناصفة بينهما.

وعبر المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، عن سعادته بالتوقيع على اتفاقيات المشاركة بالإنتاج للمنطقتين 6 و8 مع "توتال إنرجيز" و"ستاتسولي"، متطلعا إلى بدء أعمال الاستكشاف في هذا الحوض الواعد.

قطر للطاقة تستحوذ على حصص في عقدين للمشاركة بالإنتاج في منطقتين قبالة سواحل سورينام#قطر_للطاقة⁣ #قطر⁣ pic.twitter.com/Sdmdv7T3QM — QatarEnergy (@qatarenergy) May 9, 2023

وأشاد الكعبي بتعاون والتزام كل من سلطات جمهورية سورينام وشركتي "ستاتسولي" و"توتال إنرجيز" للوصول إلى هذا الاتفاق.

وكان مدير إدارة الإنتاج والاستكشاف الدولي في قطر للطاقة علي عبد الله المانع قد شارك بالتوقيع على عقدي المشاركة في حفل نظمته شركة النفط الحكومية في سورينام، "ستاتسولي"، بمدينة باراماريبو عاصمة سورينام.

وحسب بيان لشركة "ستاتسولي"، فإن التنقيب سيستمر 6 سنوات على أن تُحفر أول بئر في العام الثالث أو الرابع، وفق ما أوردت وكالة رويترز للأنباء.

وتقع المنطقتان البحريتان المتجاورتان 6 و8 جنوب المنطقة 58 في المياه الضحلة قبالة شواطئ جنوب سورينام، في مياه تراوح أعماقها بين 40 و65 مترا.