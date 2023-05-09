أعلنت شركة "أرامكو" (Aramco) السعودية -أكبر شركة نفط في العالم- أن صافي دخلها في الربع الأول من العام الجاري بلغ 119.54 مليار ريال (نحو 31.9 مليار دولار)، بانخفاض 19% عن الفترة نفسها من العام الماضي.

ووفق إفصاح للشركة على موقع البورصة المحلية، كانت أرامكو قد سجلت أرباحا قيمتها نحو 148 مليار ريال (39.5 مليار دولار) في الربع الأول من 2022.

وأرجعت الشركة سبب تراجع الأرباح إلى انخفاض أسعار النفط الخام، والذي قابله جزئيا انخفاض في ضرائب الدخل والزكاة وارتفاع في دخل التمويل والدخل الآخر.

وارتفع‭‭‭‭ ‬‬‬‬صافي الدخل 3.75% عنه في الربع الأخير من العام الماضي.

وتراجعت إيرادات الشركة 10.5% في الربع الأول إلى 417 مليار ريال (111.2 مليار دولار) مقابل 476 مليار ريال (127 مليار دولار) في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وستدفع أرامكو توزيعات أرباح قدرها 19.5 مليار دولار عن الربع الأول بما يتماشى مع الربع السابق.

وقال جامي إنغرام كبير محرري نشرة المسح الاقتصادي للشرق الأوسط "ميس" لوكالة الصحافة الفرنسية "كان من الممكن أن يكون صافي الدخل أعلى، لكن أرامكو تكثف استثماراتها على عكس (شركات النفط العالمية) التي لا تزال تلتزم بمزيد من الانضباط الرأسمالي".





انخفاض الأسعار

والشهر الماضي أعلنت السعودية وغيرها من الدول الأعضاء في تحالف "أوبك بلس" لمنتجي النفط عن تخفيضات مفاجئة في إنتاج النفط بدءا من مايو/أيار الحالي، وهو ما دفع الأسعار للارتفاع في بادئ الأمر قبل أن تؤثر عليها ضبابية الوضع الاقتصادي العالمي وعدم وضوح توقعات الطلب.

وساهم النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 32.7% من الناتج المحلي الإجمالي للسعودية في العام الماضي، في حين بلغت مساهمة قطاع تكرير النفط 6%، وفق ما أوردت وكالة رويترز للأنباء.

ومن المنتظر أن تؤثر تخفيضات الإنتاج وتراجع أسعار النفط على النمو في السعودية، إذ يتوقع صندوق النقد الدولي تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي هذا العام إلى 3.1% من 8.7% في 2022.

وقال الرئيس التنفيذي أمين الناصر في بيان إن "أرامكو" تدرس توزيع أرباح مرتبطة بالأداء، بالإضافة إلى توزيعات الأرباح الأساسية.

وقالت الشركة إنها تستهدف أن تبلغ تلك الأرباح المرتبطة بالأداء ما نسبته 50% إلى 70% من التدفقات النقدية الحرة السنوية، بعد خصم توزيعات الأرباح الأساسية، وأي مبالغ أخرى بما فيها الاستثمارات الخارجية.

وأضاف الناصر "نمضي قدما في توسيع قدراتنا وتظل توقعاتنا على المدى الطويل دون تغيير، ونعتقد أن النفط الخام والغاز سيظلان مكونين أساسيين في مزيج الطاقة العالمي خلال المستقبل المنظور".

وقالت الشركة إنها تتوقع بدء التشغيل الأولي لمشاريع ضغط الغاز في محطتي حرض والحوية وبلوغ الطاقة التشغيلية الكاملة خلال العام الحالي.





أرامكو في المقدمة

ورغم تراجع أرباحها تفوقت شركة "أرامكو" على أرباح عمالقة إنتاج النفط حول العالم، بعد إعلانها عن نتائج الربع الأول من العام 2023.

ووفق مسح أجرته الأناضول اليوم الثلاثاء على بيانات أكبر 6 شركات للنفط في العالم: