رئيس "ستاندرد تشارترد" يستبعد تعرض الاقتصاد الأميركي لركود عميق

قال بيل وينترز الرئيس التنفيذي لبنك "ستاندرد تشارترد" (Standard Chartered) -اليوم الاثنين- إنه من غير المرجح أن يتعرض اقتصاد الولايات المتحدة الأميركية لركود عميق، لكنه قد يشهد انكماشا لفترة.

وقال وينترز -في مؤتمر عُقد في دبي- "أعتقد أن الأمر لا يتعلق بمسألة حدوث تراجع ضخم في الولايات المتحدة، أعتقد أن هذا الأمر غير مرجح على الإطلاق"، مضيفا أن الاقتصاد الأميركي "قوي للغاية".

واستطرد قائلا "لكنه يعاني مشكلة التضخم المرتفع وأسعار الفائدة التي إما ستبقى مرتفعة أو ربما ترتفع أكثر في مرحلة ما لحين تباطؤ الاقتصاد. ومن المحتمل أن نشهد فترة من الانكماش".

وأوضح وينترز أن لجنة الائتمان في ستاندرد تشارترد لم تشدد إجراءاتها على الإطلاق بعد انهيار 3 بنوك أميركية. وأكد أن البنك تلقى ودائع إضافية خلال تلك الفترة التي اتسمت بالقلق العالمي، وأن البنك يتمتع بموقف رأسمالي بالغ القوة وموقف سيولة قوي للغاية.

وأضاف وينترز أن البنوك المركزية بحاجة إلى "التأكد من أن البنوك، التي تتمتع بموقف سليم، لديها إمكانية الوصول للسيولة". وأشار إلى أن "رد الفعل في الولايات المتحدة كان مثاليا" واحتوى الأزمة بفاعلية.

وتابع "لست قلقا من المشكلات في القطاع المصرفي في الولايات المتحدة أو سويسرا، وقد انحسرت المشكلات حتى الآن، ولست قلقا أيضا من أن يطال ذلك الأنشطة الاقتصادية العالمية"، وأكد أنه "متفائل جدا إزاء منطقة الخليج".

وهذا العام، بحث بنك أبو ظبي الأول -أكبر مصرف في الإمارات- احتمال تقديم عرض للاستحواذ على ستاندرد تشارترد، لكنه أكد لاحقا أنه تراجع عن ذلك.