أردوغان: مئات مليارات الدولارات الموفرة من الطاقة ستسخر لخدمة الشعب

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن مئات المليارات من الدولارات التي كانت تدفعها بلاده لواردات الطاقة، ستكون مسخّرة لخدمة شعبه بعد الآن، بفضل اكتشافات النفط والغاز الأخيرة في البلاد.

جاء ذلك في تغريدة على حساب الرئيس التركي على تويتر، السبت، حول استثمارات الطاقة التي نفذتها حكومته في البلاد.

وأشار أردوغان إلى اكتشاف تركيا مؤخرا الغاز الطبيعي في البحر الأسود، والنفط في منطقة غابار بولاية شرناق، وإقامة حقول ضخمة للطاقة الشمسية في ولاية قونية.

وأكد أن هذه الاستثمارات ستحول دون تخصيص تركيا مئات مليارات الدولارات لواردات الطاقة، وستكون هذه الأموال مسخّرة لخدمة الشعب.

وشدد على أن هذه الأموال ستنعكس على أفراد الشعب على شكل استثمارات وتوظيفات جديدة وحزم دعم اجتماعي.

وفي كلمة خلال التجمع الانتخابي لحزبه العدالة والتنمية في ولاية مرسين، جنوب شرقي البلاد، أوضح أردوغان أن الحكومة تعتزم تخصيص 25% من عائدات النفط والغاز المكتشف في تركيا للاستثمارات المتعلقة بالشباب والأسرة.

وقبل أيام، أعلن أردوغان اكتشاف حقل نفطي بقدرة إنتاجية تصل إلى 100 ألف برميل يوميا في جودي غابار بولاية شرناق.​​​​​​​

وكانت تركيا قد اكتشفت أكبر مخزون للغاز الطبيعي في تاريخ البلاد بالبحر الأسود في أغسطس/ آب 2020.

وبلغت احتياطيات الغاز الطبيعي المكتشفة في البحر الأسود 710 مليارات متر مكعب خلال الفترة بين عامي 2020 و2022.