بنوك مركزية بالخليج تقتفي أثر الفدرالي الأميركي

رفعت 4 بنوك مركزية في منطقة الخليج أسعار الفائدة الأساسية في أعقاب رفع مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) سعر الفائدة المستهدف بمقدار ربع نقطة مئوية، وتراجع الدولار مع تلويح البنك بإيقاف مسلسل التشديد النقدي.

ورفع المركزي الأميركي سعر الفائدة 25 نقطة أساس، الأربعاء، لتصل إلى مستوى يتراوح بين 5% و5.25%، في عاشر زيادة على التوالي منذ مارس/آذار 2022، لكنه ألمح إلى أنه قد يحجم عن المزيد من الرفع.

وزادت البنوك المركزية في السعودية والإمارات والبحرين وقطر وسلطنة عمان أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساسا.

وتميل الدول المصدرة للنفط والغاز في الخليج إلى السير على درب المركزي الأميركي في تحركات أسعار الفائدة، إذ ترتبط معظم عملات المنطقة بالدولار.

وقال جاستن ألكسندر، مدير شركة "غالف إيكونوميكس" إن تأثير رفع أسعار الفائدة على نمو الائتمان والنشاط غير النفطي في المنطقة كان محدودا حتى الآن.

وأضاف ألكسندر، وهو أيضا محلل متخصص في شؤون الخليج في "غلوبال سورس بارتنرز" أن "25 نقطة أساسا أخرى لن تحدث فارقا كبيرا"، وأن "توقعات أسعار الفائدة أكثر أهمية ويبدو أننا قد نكون قريبين من الذروة".





السعودية

قال البنك المركزي السعودي في بيان إنه قرر الأربعاء رفع معدل اتفاقية إعادة الشراء (الريبو) بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.75% ومعدل اتفاقية إعادة الشراء المعاكس (الريبو العكسي) 25 نقطة أساسا إلى 5.25%.

قطر

رفعت قطر أسعار فائدة الإيداع والإقراض وإعادة الشراء 25 نقطة أساس، ليرتفع سعر الإيداع إلى 5.5% والإقراض إلى 6% وإعادة الشراء إلى 5.75%.

الإمارات

أعلن مصرف الإمارات المركزي أنه قرر رفع سعر الأساس على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة 25 نقطة أساسا إلى 5.15%.

البحرين

رفعت البحرين سعر الفائدة الأساسي ليرتفع سعر الفائدة على ودائع الأسبوع الواحد إلى 6%.

سلطنة عمان

أعلن البنك المركزي العماني اليوم الخميس رفع سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء للمصارف المحلية بمقدار 25 نقطة أساس، ليصبح 5.75%.

الدولار يتراجع

تراجع الدولار مقابل معظم العملات الرئيسية اليوم الخميس بعد أن فتح الاحتياطي الفدرالي الباب أمام توقف مؤقت لدورة التشديد النقدي الحاد.

وأدى قرار المركزي الأميركي إلى انخفاض الدولار على نطاق واسع وتراجع عوائد سندات الخزانة، إذ أخذ التجار التعليقات على أنها إشارة إلى الوصول إلى ذروة أسعار الفائدة الأميركية.

وفي ظل ضعف في التداولات الآسيوية اليوم الخميس، ارتفع الجنيه الإسترليني 0.2% إلى أعلى مستوى في 11 شهرا تقريبا عند 1.25905 دولار، بينما صعد اليورو 0.20% إلى 1.1080 دولار، ليحوم قرب أحدث ذروة له في عام.

وهبط مؤشر الدولار في أحدث قراءة 0.25% إلى 100.850 نقطة بعد انخفاضه بأكثر من 0.6% في الجلسة السابقة.

وأدى الإقبال الحذر على المخاطرة لدعم الين الياباني، الذي يمثل ملاذا آمنا عند اضطراب السوق، إذ ارتفع نحو 0.1% مقابل الدولار إلى 134.56.

وعكس الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي الحساسان للمخاطر خسائرهما السابقة خلال التعاملات الآسيوية، وارتفعا 0.3% لكل منهما إلى 0.6692 دولار و0.6249 دولار على الترتيب.

وتتجه الأنظار إلى البنك المركزي الأوروبي الذي يُتوقع أن يرفع أسعار الفائدة للاجتماع السابع على التوالي في وقت لاحق اليوم الخميس.

ماذا عن الذهب؟

صعدت أسعار الذهب لتقترب من مستويات مرتفعة على نحو قياسي اليوم الخميس بعدما رفع مجلس الاحتياطي الفدرالي سعر الفائدة.

وبحلول الساعة 00:35 بتوقيت غرينتش صعد الذهب في المعاملات الفورية إلى 2055.54 دولار للأوقية (الأونصة)، كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب إلى 2063.20 دولار للأوقية.

وفي وقت سابق من الجلسة ارتفعت أسعار الذهب إلى 2072.19 دولار للأوقية مقتربة من أعلى مستوياته على الإطلاق عند 2072.49 دولارا للأوقية بلغها في 2020.