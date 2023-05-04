الدار العقارية الإماراتية تؤجل الاستثمارات الجديدة في مصر

قال الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والاستدامة للدار العقارية فيصل فلكناز إن المجموعة ستؤجل أي استثمارات أخرى في مصر لحين استقرار الأوضاع هناك.

واستحوذت الدار ومؤسسة القابضة "إيه دي كيو" (أحد صناديق الثروة السيادية في أبو ظبي) على حصة بنحو 85.5% من أسهم شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) في 2021 مقابل 6.1 مليارات جنيه مصري (198 مليون دولار). وكان المبلغ في ذلك الوقت يساوي نحو 387 مليون دولار.

وكان الاستثمار في سوديك منطلقا لتوسيع أنشطة الشركة العقارية في مصر.

وقال فلكناز -في مداخلة إعلامية- "نتخذ نهجا حذرا للغاية في إطلاق المشاريع"، وأضاف "لن نضخ المزيد من الأموال في الأعمال إلى أن تستقر الأمور أكثر"، مشيرا إلى أن الشركة تبقي على نظرة متفائلة للأوضاع في مصر على المدى الطويل.

وأصدرت الدار بيانا بسوق أبو ظبي للأوراق المالية تؤكد فيه التزامها بكونها مستثمرا إستراتيجيا طويل الأجل في السوق المصرية.

وتتطلع الشركات الخليجية إلى فرص التوسع في مصر، التي توفر سوقا كبيرة لمنتجات الشركات وخدماتها؛ ففي أبريل/نيسان الماضي، اشترت القابضة حصصا تبلغ قيمتها نحو 1.85 مليار دولار في شركات مصرية.

ومع ذلك، فإن الضغوط الاقتصادية والمالية المستمرة تدفع بعض المستثمرين إلى تعليق خططهم مؤقتا في مصر.

وقال فلكناز إن الدار -التي تتخذ من أبو ظبي مقرا لمشاريعها وأصولها- تسعى أيضا إلى التوسع في السعودية، بالنظر إلى الفرص المحتملة في الرياض وجدة، وعلى مستوى جميع فئات الأصول.

وأعلنت الدار عن صافي أرباح 836 مليون درهم (228 مليون دولار) في الربع الأول، بزيادة 22% على أساس سنوي، في حين ارتفعت الإيرادات 14% إلى 3.1 مليارات درهم.