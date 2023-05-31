الاقتصاد التركي يسجل نموا يتجاوز التوقعات في الربع الأول من 2023

أظهرت بيانات رسمية -اليوم الأربعاء- أن الاقتصاد التركي نما 4% الربع الأول هذا العام، متجاوزا التوقعات بقليل. وجاء النمو رغم تداعيات الزلازل المدمرة التي تعرض لها جنوب البلاد فبراير/شباط الماضي.

وأظهرت بيانات من معهد الإحصاء التركي أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول زاد بنسبة 0.3% مقارنة بالربع السابق على أساس معدل موسمي ووفقا لاعتبارات التقويم.

وتوقع استطلاع سابق لوكالة رويترز نمو الاقتصاد 3.9% في الربع الأول، كما توقع الاستطلاع نموا بنسبة 2.8% لعام 2023 بالكامل.

وفي سياق متصل، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان -أمس الثلاثاء- إن الحكومة عازمة على اتخاذ خطوات لحماية المواطنين من التضخم المرتفع وتخفيضه ليصبح في خانة الآحاد لتخفيف هذا العبء عن كاهل الشعب.

وانخفض التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى 44% أبريل/نيسان الماضي من ذروة 24 عاما البالغة 85.5% المسجلة العام الماضي.

كما أعلن معهد الإحصاء التركي -أمس الثلاثاء- أنه سيأخذ في الاعتبار قرار الحكومة بشأن توفير الغاز الطبيعي مجانا للمنازل خلال شهر مايو/أيار الجاري، وذلك عند احتساب التضخم.

وأضاف المعهد أن هذا الإجراء سيكون له تأثير كبير في خفض معدل التضخم بشهر مايو/أيار الجاري، إذ يبلغ وزن الغاز الطبيعي في حسابات التضخم نحو 2.9%.