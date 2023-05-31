تعتزم شركة قطر للطاقة توقيع اتفاق طويل الأجل مع كيان آسيوي لتوريد الغاز الطبيعي المسال غدا الخميس.

وذكرت رويترز أن شركة قطر للطاقة ستوقع غدا الخميس اتفاقا طويل الأجل لتوريد الغاز الطبيعي المسال مع شركة "بتروبنغلا" للغاز المملوكة للدولة في بنغلاديش.

وتعتبر هذه ثاني صفقة مبيعات آسيوية يتم إبرامها لمشروع توسعة حقل الشمال القطري.

وقال زنيندرا ناث ساركر رئيس مجلس إدارة بتروبنغلا لرويترز إن الشركة ستوقع اتفاقا مدته 15 عاما مع قطر للطاقة لتوريد مليوني طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا.

وأضاف أن من المقرر بدء التوريد في يناير/كانون الثاني 2026.

يذكر أن وزير الدولة لشؤون الطاقة في دولة قطر، سعد بن شريدة الكعبي، كان قد صرح خلال منتدى قطر الاقتصادي الأسبوع الماضي، بأنه من الممكن أن توقع بلاده جميع عقود الغاز الطبيعي المسال من مشاريع توسعة حقل الشمال بحلول نهاية العام الجاري.