الفدرالي الأميركي يرفع الفائدة ربع نقطة مئوية لتبلغ أعلى مستوياتها منذ 2007

رفع بنك الاحتياطي الفدرالي الأميركي -اليوم الأربعاء- أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، كما كان متوقعًا، لتصل إلى نطاق يتراوح بين 5 و5.25%، وهو أعلى مستوى منذ عام 2007.

وهذه هي الزيادة العاشرة على التوالي التي يقرها الاحتياطي الفدرالي الأميركي منذ عام 2022، لكبح التضخم الذي وصل العام الماضي إلى أعلى مستوياته في نحو 4 عقود، في وقت يواصل فيه مسؤولو السياسة النقدية التركيز على أزمة المصارف ومخاوف النمو في الاقتصاد الأميركي.

وتراجع معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة خلال مارس/آذار الماضي إلى 5%، وهو أدنى مستوى له منذ مايو/أيار 2021، إذ أظهرت أحدث البيانات التي أصدرتها وزارة التجارة الأميركية، نهاية الأسبوع الماضي، أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة -وهو المقياس المفضل لبنك الاحتياطي الفدرالي الأميركي لمعدل التضخم الأساسي- ارتفع بنسبة 0.3% مارس/آذار الماضي مقارنة بالشهر السابق، وبنسبة 4.6% مقارنة بما كان عليه قبل عام.