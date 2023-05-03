انتخب المجلس التنفيذي للبنك الدولي، المكون من 25 عضوًا الأربعاء 3 مايو/أيار 2023، الرئيس التنفيذي السابق لـ"ماستر كارد" أجاي بانغا، رئيسا جديدا للبنك الدولي لمدة 5 سنوات، اعتبارًا من 2 يونيو/حزيران المقبل.

وتم ترشيح بانغا، البالغ من العمر 63 عامًا، للمنصب من قبل الرئيس الأميركي جو بايدن في أواخر فبراير/شباط، وكان المرشح الوحيد ليحل محل رئيس البنك الدولي المغادر ديفيد مالباس، وهو اقتصادي ومسؤول سابق في وزارة الخزانة الأميركية خلال إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.

وبانغا هو خبير مالية وتنمية هندي المولد، مكلف بتطوير دور المؤسسة المالية الدولية الأشهر لمواجهة تغير المناخ وغيره من الأزمات العالمية.

وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أنه مستعد "لدعم جهوده لتحسين أداء البنك الدولي الذي لا يزال إحدى أهم المؤسسات لمكافحة الفقر في العالم".

وتم ترشيح بانغا في أجواء من التوتر الجيوسياسي المتصاعد، إذ تحاول الولايات المتحدة التقرب من الهند لمواجهة النفوذ الصيني في المنطقة.