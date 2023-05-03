اقتصاد|العالم

أجاي بانغا رئيسا جديدا للبنك الدولي لمدة 5 سنوات

DECEMBER 17, 2018 - 03:00 AM us  -  global  -  ceo's  -  discuss  -  cybersecurity  -  threats  -  to  -  medium  -  and  -  smal Washington, UNITED STATES WIN MCNAMEEGETTY IMAGES NORTH AMERICAGetty Images via AFP WASHINGTON, DC - DECEMBER 17: Ajay Banga, president and CEO of MasterCard, speaks during a press conference at the National Press Club December 17, 2018 in Washington, DC. At the press conference, business leaders spoke on mitigating cyber-security threats to small and medium sized businesses. Win McNamee/Getty Images/AFP / Getty Images via AFP / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / WIN MCNAMEE
المجلس التنفيذي للبنك الدولي ينتخب أجاي بانغا رئيسا جديدا للبنك لمدة 5 سنوات (الفرنسية)
3/5/2023

انتخب المجلس التنفيذي للبنك الدولي، المكون من 25 عضوًا الأربعاء 3 مايو/أيار 2023، الرئيس التنفيذي السابق لـ"ماستر كارد" أجاي بانغا، رئيسا جديدا للبنك الدولي لمدة 5 سنوات، اعتبارًا من 2 يونيو/حزيران المقبل.

وتم ترشيح بانغا، البالغ من العمر 63 عامًا، للمنصب من قبل الرئيس الأميركي جو بايدن في أواخر فبراير/شباط، وكان المرشح الوحيد ليحل محل رئيس البنك الدولي المغادر ديفيد مالباس، وهو اقتصادي ومسؤول سابق في وزارة الخزانة الأميركية خلال إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.

وبانغا هو خبير مالية وتنمية هندي المولد، مكلف بتطوير دور المؤسسة المالية الدولية الأشهر لمواجهة تغير المناخ وغيره من الأزمات العالمية.

وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أنه مستعد "لدعم جهوده لتحسين أداء البنك الدولي الذي لا يزال إحدى أهم المؤسسات لمكافحة الفقر في العالم".

وتم ترشيح بانغا في أجواء من التوتر الجيوسياسي المتصاعد، إذ تحاول الولايات المتحدة التقرب من الهند لمواجهة النفوذ الصيني في المنطقة.

المصدر : الفرنسية