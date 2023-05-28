أعلنت وزارة الكهرباء العراقية عن إدخال الربط الكهربائي مع الأردن إلى الخدمة بدءا من مطلع يوليو/تموز المقبل، بطاقة تبلغ 50 ميغاواتا كمرحلة أولى.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن المتحدث باسم الوزارة، أحمد موسى، قوله إن الربط مع الأردن سيصل إلى محافظة الأنبار لتغذية الشبكة الوطنية.

ووضع الجانبان حجر الأساس للمشروع في أكتوبر/تشرين الأول 2022، ويهدف المشروع في مرحلته الأولى إلى تزويد العراق 150 ميغاواتا لترتفع إلى 500 ميغاوات في المرحلة الثانية، و900 ميغاوات في الثالثة.

كان من المفترض أن يدخل الربط مع الأردن للعمل اعتبارا من مطلع شهر يونيو/حزيران المقبل، لكن نتيجة بعض الظروف الجوية وبعض المتعلقات بالجانب الأردني تم تأجيله.

من جهة أخرى، أوضح موسى أن الربط مع تركيا جاهز، لكن العراق ينتظر تسعير الخدمة بمستويات مناسبة ليدخل حيز التنفيذ كمرحلة أولى.

وأشار إلى توقيع 5 عقود بشأن الربط الخليجي، وقال إن هذا الربط يحتاج قرابة 12 شهرا لتدخل المرحلة الأولى حيز التنفيذ.

‘الكهرباء: بدء الربط الكهربائي مع الأردن مطلع تموز كمرحلة أولى’ https://t.co/33qHtLVUWs — واع (@INA__NEWS) May 27, 2023

ومطلع العام الماضي، أبرمت حكومتا العراق والسعودية مذكرة تفاهم للربط الكهربائي بين البلدين، في مسعى من بغداد للحد من نقص الطاقة المزمن في البلاد.

وينتج العراق بين 19 و21 ألف ميغاوات من الطاقة الكهربائية، بينما الاحتياج الفعلي يتجاوز 30 ألفا، ما يؤدي إلى انقطاع متكرر للتيار وسط احتجاج من السكان.

وتسعى بغداد إلى تنويع مصادر استيراد الكهرباء، بعد أن كانت تعتمد على إيران وحدها خلال السنوات الماضية عبر استيراد 1200 ميغاوات، بالإضافة إلى وقود الغاز لتغذية محطات الطاقة الكهربائية المحلية.