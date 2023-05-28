قطر.. السماح لأصحاب حسابات مصرفية خارجية بالتداول في البورصة
28/5/2023
وافق مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية على سداد الدفعات الخاصة بتداول الأوراق المالية في بورصة قطر من حساب مصرفي للمستثمر في بلد إقامته.
ويأتي القرار بموجب تعديل جديد على قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وذكرت الهيئة في بيان أن التعديل ضمن إجراءات جديدة لتيسير عملية فتح حسابات المستثمرين.
وكانت اللوائح السابقة تشترط امتلاك العميل حسابا مصرفيا في بنك قطري خاضع لرقابة وإشراف مصرف قطر المركزي.
ويتم من خلال هذا المصرف سداد جميع الدفعات الخاصة بتداول الأوراق المالية.
وأوضحت الهيئة أن الإجراء الجديد يسهم في تعزيز جاذبية البيئة الاستثمارية الآمنة في قطر، ويحفز على استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية للقطاع المالي.
المصدر : الجزيرة + وكالات