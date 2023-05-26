رويترز: الإمارات أبرز وجهة للذهب الروسي منذ فرض العقوبات

أظهرت سجلات الجمارك الروسية أن الإمارات أصبحت مركزا تجاريا أساسيا للذهب الروسي، وفقا لوكالة رويترز.

وأرجعت الوكالة السبب إلى العقوبات الغربية على موسكو بفعل الحرب على أوكرانيا، وقطع طرق التصدير التقليدية لروسيا.

وترصد السجلات تفاصيل نحو ألف شحنة ذهب خلال العام الماضي، حيث أظهرت أن الإمارات استوردت نحو 76 طنا من الذهب الروسي بقيمة 4.3 مليارات دولار؛ مقارنة مع 1.3 طن فقط في عام 2021.

واحتلت الصين المركز الثاني، تليها تركيا، في أكبر الوجهات استيرادا للذهب الروسي، إذ استوردت كل منهما نحو 20 طنا بين 24 فبراير/شباط 2022 والثالث من مارس/آذار 2023.

والدول الثلاث استقبلت مجتمعة 99.8% من صادرات الذهب الروسي كما يتضح من بيانات الجمارك لتلك المدة.

وكانت رابطة سوق سبائك الذهب في لندن حظرت الذهب الروسي المصنّع في مارس/آذار من العام الماضي.

وبعد ذلك بشهر، حظرت بريطانيا والاتحاد الأوروبي وسويسرا والولايات المتحدة وكندا واليابان واردات الذهب الروسي.