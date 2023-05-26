تركيا.. "المركزي" يثبت سعر الفائدة عند 8.5% والليرة تنخفض

أبقى البنك المركزي التركي سعر الفائدة ثابتا عند 8.5%، في حين انخفضت الليرة إلى مستويات قياسية.

يأتي هذا للشهر الثالث على التوالي، رغم تأثر السوق بعد الجولة الأولى من الانتخابات.

وسجلت الليرة مستويات قياسية منخفضة كما انخفضت السندات السيادية الدولارية والأسهم التركية، في حين ارتفعت تكلفة تأمين التعرض للديون التركية.

وقال البنك عقب اجتماعه الشهري إن الإبقاء على ظروف مالية داعمة بات أمرا أكثر أهمية الآن، من أجل الحفاظ على استمرار نمو الإنتاج الصناعي والتوجه الإيجابي في ما يتعلق بالتوظيف.

ويتوقع خبراء الاقتصاد أن يرتفع التضخم السنوي مرة أخرى في الأشهر المقبلة، بعد انخفاضه إلى ما دون 44% في أبريل/نيسان الماضي، من ذروته التي تجاوزت 85% العام الماضي.

وبعد قرار المركزي التركي، شهدت الليرة التركية تراجعات إلى مستويات متدنية قياسية اليوم الجمعة عند 20 ليرة مقابل الدولار.

وتترقب الأسواق جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية التي ستجرى يوم الأحد، ويُعدّ العامل الاقتصادي محورا مهما في القرار الانتخابي.

ومنذ بداية العام تراجعت الليرة أكثر من 7%، وفقدت 44% من قيمتها في عام 2021 و30% في عام 2022.