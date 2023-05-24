محافظ مصرف قطر المركزي: سنواصل سياسة ربط الريال بالدولار

قال محافظ مصرف قطر المركزي بندر بن محمد بن سعود آل ثاني إنه لا ضرورة لتغيير سياسة ربط الريال القطري بالدولار.

وأضاف -خلال جلسة عن التضخم بمنتدى قطر الاقتصادي- أن بلاده تصدر الطاقة بالدولار وهو أمر مفيد للاقتصاد المحلي.

والريال القطري مربوط بالدولار أسوة ببقية عملات دول الخليج باستثناء الكويت.

وأشار محافظ مصرف قطر المركزي إلى أنه ليست هناك حاجة مستعجلة لتغيير هذه السياسة، مضيفا أن التضخم العالمي أثر السنة الماضية في دول كثيرة، إذ واجهت أعلى مستويات منذ عقود.

ولفت إلى أنه خلال الأشهر الماضية "شهدنا تحسنا في معدل التضخم، وعلينا أن نضمن التوازن بين استقرار الأسعار والنمو والاستقرار المالي"، وفق تعبيره.

وأوضح بندر بن محمد بن سعود آل ثاني إن المصارف المركزية حول العالم ليس لديها خيار إلا إعادة التضخم إلى المستوى المحدد، "لأننا نعتبر أن التضخم عدو الاقتصاد ويؤذي الأسر"، حسب قوله.

وفي سياق متصل، قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا -اليوم الأربعاء- إنها لا تتوقع أن يحدث تحول سريع في احتياطات الدولار الأميركي.

وردا على سؤال يتعلق بالتحول عن استخدام الدولار في العالم، قالت جورجيفا "لا نتوقع تحولا سريعا في الاحتياطات، لأن سبب استخدام الدولار كعملة احتياطي هو قوة الاقتصاد الأميركي وعمق أسواق رأس ماله".

وأضافت خلال منتدى قطر الاقتصادي الذي تنظمه بلومبيرغ أنه "لم يحن وقت وداع دولاراتكم".