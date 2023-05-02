الين يهوي إلى قاع 15 عاما أمام اليورو والدولار الأسترالي يقفز

واصل الين الياباني انخفاضه الحاد اليوم الثلاثاء، وبلغ أدنى مستوى له في 15 عاما مقابل اليورو، وذلك مع تواصل أصداء تداعيات إصرار بنك اليابان المركزي على التيسير النقدي بعد أيام من القرار.

وتقدم اليورو 0.24% إلى 151.31 ينّا، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر/أيلول 2008.

وارتفع الدولار 0.21% وسجل 137.74 ينّا للمرة الأولى منذ الثامن من مارس/آذار الماضي، وإذا تجاوز مستوى 137.90 فسيكون هذا أعلى مستوى له هذا العام.

وزاد اليورو 0.1% مقابل الدولار إلى 1.0985 دولار، لكنه لا يزال بالقرب من أدنى مستوياته خلال الأسبوع الماضي.

في غضون ذلك، قفز الدولار الأسترالي إلى أعلى مستوى في أسبوع بعد أن رفع بنك الاحتياطي الأسترالي سعر الفائدة بشكل مفاجئ، وأشار إلى أن الفترة المقبلة قد تشهد المزيد من التشديد النقدي.

ورفع البنك سعر الفائدة إلى 3.85%، وقال إنه قد تكون هناك حاجة لبعض المزيد من التشديد لضمان عودة التضخم إلى المستوى المستهدف في إطار زمني معقول.

وصعدت العملة الأسترالية 1% إلى ما يقل قليلا عن 67 سنتا أميركيا للمرة الأولى منذ 25 أبريل/نيسان الماضي، وذلك بعد أن علق عند ما يقرب من 66 سنتا معظم فترات الأسبوع الماضي.