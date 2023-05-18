سوناطراك الجزائرية.. عقد لتنفيذ مصنع بتروكيميائيات بـ1.5 مليار دولار

أعلنت شركة المحروقات الحكومية الجزائرية "سوناطراك" (Sonatrach)، اليوم الخميس، منح عقد تنفيذ مصنع بتروكيميائيات بولاية وهران الساحلية غربي البلاد، بكلفة إجمالية 1.5 مليار دولار.

وأشار بيان سوناطراك إلى أن العقد مُنح لتجمع دولي مكون من شركة "بيتروفاك" (PETROFAC) المتعددة الجنسيات التي مقرها بريطانيا وشركة "إتش كيو سي" (HQC) الصينية.

وذكر البيان أن شركة فرعية مملوكة بنسبة 100% لسوناطراك منحت العقد بصيغة الهندسة والتوريد والإنشاء للمصنع، وسيتم تنفيذه بالمنطقة الصناعية "أرزيو" بولاية وهران (غرب) لإنتاج 550 ألف طن سنويا من مادة البولي بروبيلين (بلاستيكية).

وتبلغ تكلفة المصنع 1.5 مليار دولار، بمدة إنجاز قدرت بـ42 شهرا.

وأشارت سوناطراك إلى أن الاختيار جاء بعد إطلاق مناقصة دولية أبريل/نيسان 2021، وفاز بالصفقة صاحب أفضل عرض وهو المجمّع المكوّن من شركتي بيتروفاك و"إتش كيو سي".

وأُعلن عن المشروع مايو/أيار 2018 بشراكة بين سوناطراك وتوتال بحصة 51% للطرف الجزائري و49% للشركة الفرنسية، لكن المصنع واجه مشاكل إدارية ولم تنطلق الأشغال به.

والبولي بروبيلين مادة بلاستيكية تستخدم في صناعة السيارات والنسيج والبناء والصناعة الصيدلانية وغيرها.

وتقوم الشركة الجزائرية بتنفيذ مشروع مماثل بولاية أضنة جنوبي تركيا بالشراكة مع "رينيسانس هولدنغ"، وستبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع 450 ألف طن سنويا من البولي بروبيلين.