توقع تقرير نشرته الأمم المتحدة أمس الثلاثاء نمو الاقتصاد العالمي 2.3% في عام 2023 بزيادة 0.4 نقطة مئوية عن توقعات يناير/كانون الثاني، فيما انخفضت التوقعات لعام 2024 بمقدار 0.2 نقطة مئوية إلى 2.5%.

التقرير المعني بالوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه والصادر عن إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة قال إنه "على الرغم من هذا الارتفاع فإن معدل النمو ما زال أقل بكثير من متوسط معدل النمو البالغ 3.1% في العقدين السابقين لجائحة كورونا".

وجاءت توقعات الأمم المتحدة أقل من توقعات صندوق النقد الدولي الذي قال في وقت سابق من هذا العام إن النمو العالمي سينخفض إلى 2.9% في عام 2023 من 3.4% في عام 2022 وسيرتفع قليلا في عام 2024 إلى 3.1%.

وقالت الأمم المتحدة إن التوقعات بالنسبة للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين تحسنت لكن آفاق النمو تدهورت بالنسبة لكثير من البلدان النامية، وسط تشديد شروط الائتمان وارتفاع تكلفة التمويل الخارجي.

وقال التقرير إنه من المتوقع أن تحقق البلدان الأقل تقدما نموا يبلغ 4.1% عام 2023 و5.2% عام 2024، وهو أقل بكثير من هدف النمو البالغ 7%، والذي تحدد في خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

وتوقع التقرير أن تسجل الولايات المتحدة نموا نسبته 1.1% عام 2023 ارتفاعا من توقع قدره 0.4% في يناير/كانون الثاني، وأن يحقق الاتحاد الأوروبي نموا نسبته 0.9% في 2023 ارتفاعا من 0.2%، والصين 5.3% ارتفاعا من 4.8%.