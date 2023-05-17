وافق العراق على تلبية احتياجات لبنان من مشتقات النفط لتشغيل معامل إنتاج الكهرباء، لمساعدته على الخروج من أزمة اقتصادية مستمرة منذ سنوات.

كما قررت الحكومة العراقية زيادة حجم إمدادات زيت الوقود الثقيل إلى لبنان، وذلك بموجب اتفاق قائم بنسبة 50% إلى 1.5 مليون طن هذا العام، إضافة إلى إبرام عقد جديد للنفط الخام بمليوني طن سنويا.

وبموجب صفقة زيت الوقود الثقيل التي تم الاتفاق عليها لأول مرة في يوليو/تموز 2021 يزود العراق لبنان بالوقود، ويقايض لبنان على ذلك زيت الوقود الثقيل بزيت الغاز الذي يمكن استخدامه في محطات الكهرباء التي عملت لعقود بأقل من قدرتها الكاملة، لكنها توقفت تقريبا عن العمل خلال الأزمة المالية التي أضرت بقدرة الدولة على شراء الوقود.

وقال وزير الطاقة اللبناني وليد فياض -في بيان- إن الصفقة تتضمن آلية دفع مؤجل مدة 6 أشهر من تاريخ استلام دون أي فوائد مالية، وبسعر يراعي الأسعار التنافسية العالمية.

وقال فياض للصحفيين في وقت سابق من مايو/أيار الجاري إن الصفقتين جزء من محاولات لبنان لتحسين إمدادات الكهرباء.