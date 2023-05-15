الليرة التركية تسجل أدنى مستوى في شهرين عقب الانتخابات

تراجعت الليرة التركية إلى أدنى مستوى لها في شهرين مع بدء الأسواق المالية التداول في أعقاب الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي جرت أمس الأحد، وبعد توجه السباق الرئاسي نحو جولة إعادة.

وانخفضت الليرة إلى 19.70 مقابل الدولار قبل أن تعوض بعض خسائرها وتصل إلى 19.65 مقابل الدولار، لتتجه نحو تسجيل أسوأ جلسة لها منذ أوائل نوفمبر/تشرين الثاني.

ولم يكن ذلك بعيدا عن مستوى 19.80 ليرة مقابل الدولار الذي سجلته العملة التركية بعد الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد في 6 فبراير/شباط الماضي.

وقد تراجعت الليرة 5% منذ بداية العام، كما فقدت حوالي 95% من قيمتها على مدار العقد ونصف العقد الماضيين.