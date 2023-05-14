وزير: مصر ستستورد الماشية من جيبوتي
قال وزير التموين المصري علي المصيلحي إن بلاده اتفقت على استيراد الماشية من جيبوتي، وذلك بعد اندلاع اشتباكات في السودان ما تزال مستمرة منذ منتصف أبريل/نيسان الماضي.
وأضاف المصيلحي أن هناك بعض المخاوف حيال استيراد الماشية من السودان، لكن هناك ما بين 3 آلاف و4 آلاف رأس عند الحدود السودانية المصرية في طريقها إلى الدخول.
ولفت إلى أن مصر لديها حاليا احتياطيات من الماشية تكفي لاستهلاك 3 أشهر ونصف الشهر.
وبلغت صادرات الخرطوم للقاهرة نحو 336.7 مليون دولار عام 2021 بزيادة 49.7% عن عام 2020، وجاءت الحيوانات الحية واللحوم والأطراف القابلة للأكل على رأس الصادرات.
بالمقابل، صدّرت القاهرة للخرطوم منتجات ومواد خاما بقيمة 826.8 مليون دولار عام 2021 بزيادة قدرها 65% عن العام الذي قبله، واحتلت المنتجات الكيميائية والبلاستيكية المرتبة الأولى.
وبخصوص احتياطات مصر من القمح، قال المصيلحي إن الاحتياطي الإستراتيجي من هذه السلعة يكفي استهلاك 5 أشهر.
وأضاف الوزير أن الحكومة اشترت مليوني طن من القمح المحلي منذ بدء موسم الحصاد، وتوقع أن تبلغ الكمية 4 ملايين طن بنهاية الموسم.
وتابع أن الاحتياطي الإستراتيجي من:
- الأرز يكفي لمدة نحو 3 أشهر.
- والسكر يكفي لـ7 أشهر.
- والزيوت النباتية يكفي لـ4 أشهر.