مصر ترفع أسعار معظم السلع المدعومة باستثناء الخبز

رفعت وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية أسعار معظم السلع المدعومة اعتبارا من اليوم الاثنين.

وذكرت وكالة رويترز أن من ضمن السلع التي ارتفعت أسعارها، زجاجة الزيت النباتي التي زاد سعرها إلى 30 جنيها (0.97 دولار) من 25 جنيها، كما ارتفع سعر كيسي السكر والأرز بوزن كيلوغرام واحد إلى 12.6 جنيها من 10.5 جنيهات.

ويستفيد أكثر من 60 مليون نسمة من منظومة الدعم التي تحصل بموجبها كل أسرة لديها بطاقة تموين على 50 جنيها مصريا (1.62 دولار) للفرد شهريا لشراء حوالي 32 سلعة تشمل المعكرونة والدقيق والفول بأسعار مدعومة، كما توفر الحكومة الخبز مدعوما بشكل كبير لأكثر من 70 مليونا من أصل 104 ملايين مواطن.

وأجّلت الحكومة خطط رفع سعر الخبز المدعم، الذي لم يتغير منذ عقود، بعد تداعيات الحرب في أوكرانيا.

وتعاني مصر -وهي مستورد رئيسي لسلع أساسية مثل القمح والزيوت النباتية- من أزمة في العملة الأجنبية أدت إلى انخفاض قيمة الجنيه بنسبة تقترب من 50% مقابل الدولار وتقليص حجم الواردات وارتفاع التضخم في المدن إلى 32.7% في مارس/آذار الماضي، ليقترب كثيرا من أعلى معدل له على الإطلاق.

وقالت وزارة المالية الأسبوع الماضي إنها سترفع تمويل برامج الحماية الاجتماعية بنسبة 48.8% إلى 529.7 مليار جنيه في السنة المالية المقبلة مع زيادة دعم المواد الغذائية بنسبة 41.9% إلى 127.7 مليار جنيه.

وقال وزير التموين علي المصيلحي إن معظم زيادات التمويل ستخصص لدعم الخبز، كما قال المصيلحي الأسبوع الماضي إن مصر تدرس جديا الموافقة على استخدام العملات المحلية لشركائها في تجارة السلع الأولية مثل الصين والهند وروسيا في محاولة لتقليل الحاجة إلى الدولار.