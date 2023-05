الخطوط الجوية القطرية تسعى لزيادة وجهاتها وتكافح من أجل وقود مستدام

قال الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية أكبر الباكر إن الشركة تسعى لزيادة عدد وجهاتها من 177 حاليا إلى 190 وجهة، وأشار إلى أن الزيادة ستعتمد على استلام طائرات من "بوينغ" (Boeing) و"إيرباص" (Airbus) في المستقبل القريب.

وأوضح الباكر خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين أنه لا يتوقع تأثر الطلب في قطاع السفر بسبب ارتفاع أسعار النفط، لكنه أقر بأنه ليست هناك حماية غير محدودة في ما يتعلق بالأسعار.

وأضاف أن الشركة تكافح مع شركات النفط لإنتاج وقود طيران مستدام بهدف خفض الأسعار، وأنها ترغب في استخدام هذا النوع من الوقود أو على الأقل مزجه بوقود الطائرات.

#ATMDubai is in full swing 🤩

Our GCEO and @HIAQatar highlighted our adrenaline packed schedule for the rest of 2023!✨

Mark your calendars📅@QRHolidays@VisitQatar pic.twitter.com/zxRFmjVXgp

— Qatar Airways (@qatarairways) May 1, 2023