ليبيا تعيد فتح بئر بأكبر منصات إنتاج الغاز بعد توقف لعامين

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا أمس السبت إعادة فتح بئر غازي تديره شركة "مليتة" للنفط والغاز على منصة صبراتة التابعة لها في البحر المتوسط.

وسيصل إجمالي الإنتاج اليومي للبئر إلى 37 مليون قدم مكعب من الغاز وألف برميل من المكثفات.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان إن الإنتاج توقف منذ 28 يناير/كانون الثاني 2021 بسبب مشاكل فنية.

وتعد صبراتة واحدة من أكبر منصات الإنتاج في ليبيا، ويمثل هذا البئر جزءا مهما من عمليات الإنتاج على المنصة، التي تقع على مسافة 110 كيلومترات من الساحل الليبي في حقل بحر السلام.

وتقدر طاقة الإنتاج من حقل بحر السلام بـ986 مليون قدم مكعب من الغاز القابل للتصدير، وحوالي 31 ألف برميل يوميا من المكثفات، بحسب الموقع الإلكتروني لمنصة صبراتة البحرية.

ويتم إنتاج الغاز والمكثفات من 15 بئرا قرب المنصة، و11 أخرى تحت سطح البحر، وفق المصدر ذاته.

وليبيا معفاة من قرار منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) القاضي بخفض الإنتاج، وتعول عليها أوروبا بشكل كبير لتعويض النقص العالمي في النفط والغاز جراء الحرب الروسية الأوكرانية المستمرة منذ 24 فبراير/شباط 2022.