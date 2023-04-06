أعلن قادة 11 دولة في أميركا اللاتينية، أمس الأربعاء، عن خطة للتعاون فيما بينها لمكافحة التضخم، وذلك في أعقاب اجتماع افتراضي دعا إليه الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور.

وقال الرئيس المكسيكي إن الهدف من الخطة تأمين "المواد الغذائية والمنتجات الأساسية بأسعار أفضل" لعامة الناس من خلال إجراءات مثل إزالة الرسوم الجمركية وغيرها من العوائق التجارية.

وأضاف أن الأولوية لخفض "تكلفة هذه المنتجات بالنسبة للفئات الأشد فقرا وضعفا" وفقا لبيان صدر بعد الاجتماع الذي ضم قادة الأرجنتين وبيليز وبوليفيا وتشيلي وكولومبيا وكوبا وهندوراس وفنزويلا وسانت فنسنت وجزر غرينادين.

وتعاني أميركا اللاتينية -مثل بقية مناطق العالم- من ارتفاع التضخم بسبب نقص الإمدادات المرتبط بحرب روسيا على أوكرانيا، إضافة إلى وباء فيروس كورونا.

وسجل التضخم في المنطقة بأكملها نسبة 14.8% عام 2022، وفقا لصندوق النقد الدولي، وبلغ بالأرجنتين 95% في أعلى معدل منذ أكثر من 30 عاما.

وعلى الرغم من تراجع وتيرة الزيادات في الأسعار مؤخرا في بعض الدول مثل المكسيك، فإن لوبيز أوبرادور حذر من أن التضخم لا يزال يشكل تهديدا.

يأتي ذلك في وقت توقعت منظمة التجارة العالمية أن تؤدي حرب أوكرانيا واستمرار التضخم وسياسة التشديد النقدي (زيادة أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية) إلى إعاقة نمو المبادلات التجارية وانتعاش الاقتصاد العالمي.

ومن المتوقع أن ينمو حجم التجارة السلعية العالمية بـ1.7% هذا العام، مقارنة بـ 2.7% العام الماضي، قبل أن يرتفع إلى 3.2% عام 2024.