أكدت شركة النفط الفرنسية "توتال إنرجيز" (Total Energies) اليوم الأربعاء التوصل إلى اتفاق مع العراق بخصوص مشروع تأجل طويلا تبلغ قيمته 27 مليار دولار، في إحياء لصفقة تأمل بغداد أن تجذب استثمارات أجنبية إلى البلاد.

وتم توقيع الاتفاق عام 2021، وبموجبه تنفذ "توتال إنرجيز" 4 مشروعات للنفط والغاز والطاقة المتجددة باستثمار مبدئي يبلغ 10 مليارات دولار في جنوب العراق على مدى 25 عاما، لكن المشروع تأجل كثيرا، وسط خلافات بشأن شروط الاتفاق.

وقالت الشركة الفرنسية -في بيان- إن "الحكومة العراقية وتوتال إنرجيز اتفقتا على مساهمة بنسبة 30% لشركة نفط البصرة في المشروع" المعروف باسم مشروع نمو الغاز المتكامل (Gas Growth Integrated Project).

وقالت الشركة الفرنسية إن الصفقة التي تم التوصل إليها مع الحكومة العراقية "تبعث رسالة قوية وإيجابية بشأن الاستثمار الأجنبي في البلاد".

أهداف المشروع

ويهدف "مشروع نمو الغاز المتكامل" لتحسين إمدادات الكهرباء في العراق، بما يشمل استعادة الغاز المحترق في 3 حقول نفطية، أو ما يعرف بغاز الشعلة، لتزويد محطات توليد الطاقة.

وقالت "توتال إنرجيز" إنها ستطور أيضا محطة للطاقة الشمسية بقدرة غيغاوات واحد لتوفير الكهرباء لشبكة البصرة الإقليمية، ودعت شركة "أكوا باور" السعودية للانضمام إلى المشروع.

من جهته، ذكر بيان للحكومة العراقية أنها وافقت على توصيات المجلس الوزاري للطاقة في الحكومة بشأن عقد مشروع نمو الغاز المتكامل مع شركة توتال إنرجيز بعد إجراء تعديل على نسبة مشاركة الجانب الحكومي من 40% لتصبح 30% للمضي بتوقيع الاتفاقيات المتعلقة به.

وأوضح البيان أن حصة الجانب الحكومي العراقي في العقد تبلغ 1.4 مليار دولار، في حين ستكون شركة نفط البصرة هي الشريك الحكومي في العقد مع شركة توتال إنرجيز.

قطر للطاقة تشارك في مشروع نمو الغاز المتكامل في العراق #قطر_للطاقة⁣ #قطر pic.twitter.com/jml90n4N6I — QatarEnergy (@qatarenergy) April 5, 2023

قطر للطاقة تشارك بالمشروع

في الأثناء، وافقت قطر للطاقة على تملك حصة تبلغ 25% في مشروع تنمية الغاز المتكامل "جي جي آي بي" (GGIP) الذي يهدف إلى تطوير موارد الغاز الطبيعي في العراق.

وحسب بيان للشركة، سيتكون تحالف المشروع من:

شركة نفط البصرة (30%).

شركة توتال إنرجيز (المشغّل 45%).

قطر للطاقة (25%).

وذلك بعد الانتهاء من الترتيبات التعاقدية والحصول على الموافقات التنظيمية المعتادة.

وقال المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة "نشكر شركة توتال إنرجيز على دعوتها لنا للشراكة معها، كما نشكر الحكومة العراقية الموقرة على ترحيبها بنا عضوا في هذه الشراكة".

وأضاف "يسعدنا أن نكون جزءا من هذا المشروع المهم والحيوي لقطاع الطاقة في الجمهورية العراقية الشقيقة، ونتطلع إلى العمل مع شركائنا في توتال إنرجيز وشركة نفط البصرة من أجل إنجاح هذا المشروع".

وتابع الكعبي "أود أن أشكر الحكومة العراقية على دعمها القيّم للتوصل إلى هذا الاتفاق، وعلى ثقتها بقطر للطاقة كشريك يمكن الاعتماد عليه".