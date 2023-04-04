بعد قرار "أوبك بلس".. النفط يواصل الارتفاع والدولار ينتعش فماذا عن الذهب؟

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية اليوم الثلاثاء، بعد أن هز قرار "أوبك بلس" (+Opec) خفض مزيد من الإنتاج الأسواق العالمية أمس، بينما تحول اهتمام المستثمرين إلى آفاق الطلب وتأثير ارتفاع الأسعار على الاقتصاد العالمي.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 0.5% إلى 85.35 دولارا للبرميل بحلول الساعة 04:00 بتوقيت غرينتش، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 0.5% إلى 81.08 دولارا للبرميل.

وقفز كلا الخامين القياسيين بأكثر من 6% أمس الاثنين بعد أن هزت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، بمن فيهم روسيا، في ما يعرف باسم تحالف "أوبك بلس"، الأسواق بالإعلان أول أمس الأحد عن خطط لخفض أهداف الإنتاج 1.16 مليون برميل أخرى يوميا.

وترفع التعهدات الأخيرة الحجم الإجمالي لتخفيضات أوبك بلس إلى 3.66 ملايين برميل يوميا تشمل مليوني برميل في أكتوبر/تشرين الأول، وفقا لحسابات رويترز، وهو ما يعادل نحو 3.7% من الطلب العالمي.

ودفعت قيود إنتاج أوبك بلس معظم المحللين إلى رفع توقعاتهم لأسعار خام برنت إلى نحو 100 دولار للبرميل بحلول نهاية العام، فرفع بنك "غولدمان ساكس" (Goldman Sachs) توقعاته لبرنت إلى 95 دولارا للبرميل بحلول نهاية هذا العام، وإلى 100 دولار لعام 2024.

ومع ذلك، زاد قرار التحالف النفطي قلق المستثمرين بشأن ارتفاع التكاليف بالنسبة للشركات والمستهلكين، مما أجج المخاوف من أن تؤدي هزة تضخمية في الاقتصاد العالمي نتيجة ارتفاع أسعار النفط إلى مزيد من رفع أسعار الفائدة.

وقال مسؤولون تنفيذيون ومحللون في صناعة النفط أمس الاثنين إن تخفيضات أوبك بلس قد تؤدي إلى زيادة الطلب على النفط الأميركي في أوروبا وآسيا، وقد تشجع بعض المنتجين الآخرين على زيادة الإنتاج.

وتشير التقديرات إلى أن قيود المنتجين في الشرق الأوسط ستجعل الأسواق تعاني نقصا متوسطه 2.3 مليون برميل يوميا في النصف الثاني من 2023، وفقا لتقديرات مات هاجرتي، المدير الكبير في "بي تي يو أناليتيكس" (BTU Analytics) لاستشارات الطاقة.





الذهب يتراجع

في المقابل، انخفضت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء مع تقييم المستثمرين للمسار المتوقع للسياسة النقدية بالولايات المتحدة بعدما أظهرت بيانات تراجع نشاط الصناعات التحويلية هناك، ووسط مخاطر تضخمية أثارتها تخفيضات الإنتاج من مجموعة أوبك بلس.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1978.10 دولارا للأوقية بحلول الساعة 05:49 بتوقيت غرينتش، بينما هبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1997.30 دولارا.

ويعتبر الذهب أداة للتحوط من التضخم، لكن ارتفاع أسعار الفائدة يرفع أيضا تكلفة الفرصة البديلة لحيازته إذ لا يدر عائدا.

وتتوقع الأسواق بنسبة 58.7% أن يرفع مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية في مايو/أيار المقبل، لكن احتمال خفض الفائدة في وقت لاحق من العام ارتفع أيضا.

وخسرت الفضة في المعاملات الفورية مسجلة 23.79 دولارا للأوقية، بينما تراجع البلاتين إلى 982.62 دولارا، وهبط البلاديوم 0.4% إلى 1453.64 دولارا.

الدولار ينتعش

واستعاد الدولار بعض مكاسبه خلال جلسة التداول الآسيوية بعد تعثر أمس الاثنين، وكان مدفوعا بالبيانات التي تشير إلى مزيد من التباطؤ في الاقتصاد الأميركي.

وصعد مؤشر الدولار مقابل سلة من العملات 0.17% إلى 102.20 نقطة بعد انخفاضه أمس الاثنين بأكثر من 0.5%.

وأظهر مسح معهد إدارة التوريد أمس الاثنين أن نشاط التصنيع انخفض إلى أدنى مستوى له منذ ما يقرب من 3 سنوات في مارس/آذار الماضي إذ استمرت الطلبات الجديدة في الانكماش، مع انخفاض جميع المكونات الفرعية لمؤشر مديري المشتريات التصنيعي عن عتبة 50 للمرة الأولى منذ 2009.

وأدى ذلك إلى انخفاض الدولار على نطاق واسع متتبعا التراجع في عوائد سندات الخزانة الأميركية مع تقليل المستثمرين للتوقعات بشأن المدة التي ستحتاجها أسعار الفائدة للبقاء في نطاق ضيق لترويض التضخم.

وبالنسبة للعملات الأخرى: