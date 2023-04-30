البنك المركزي السوداني: انتظام العمل في معظم فروع المصارف ولا خوف على الودائع

أعلن البنك المركزي السوداني انتظام العمل بمعظم فروعه في ولايات البلاد المختلفة اعتبارا من الأحد 30 أبريل/نيسان 2023، مشيرا إلى أن فروع المصارف التجارية باشرت تقديم خدماتها المصرفية بما في ذلك خدمات السحب والإيداع النقدي.

وأفاد البنك المركزي عبر بيان توضيحي نقلته وكالة الأنباء السودانية، "كان هناك حريق جزئي ومحدود نشب ببنك السودان المركزي- فرع الخرطوم بشارع البلدية قبل 3 أيام، وتمت السيطرة عليه، وأحدث أضرارا في الكلادن الخارجي (ألواح الألمنيوم) للمبنى ولم تقع أي أضرار كبيرة تذكر والحمد لله".

وطمأن البنك المودعين وأصحاب الحسابات المصرفية بأن أموالهم بأمان في الجهاز المصرفي، وأن ما تم تداوله من عمليات نهب أو سرقة لبعض فروع البنوك التجارية لا يؤثر على ودائع المواطنين في البنوك.

كما أكد البنك المركزي السوداني أنه يبذل جهودا مستمرة لعودة جميع الخدمات المصرفية بشكل طبيعي في جميع أرجاء البلاد لتمكين المواطنين من إجراء معاملاتهم المصرفية عبر وسائل الدفع المختلفة، بما فيها خدمات الدفع الإلكتروني مثل تطبيقات الهاتف المحمول ونقاط البيع والمقاصة الإلكترونية.