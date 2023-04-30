تتجه الأنظار الأربعاء المقبل إلى مخرجات اجتماع يعقده الاحتياطي الفدرالي الأميركي (المركزي الأميركي) لاتخاذ قرار بشأن زيادة أسعار الفائدة على الدولار، وسط مصاعب اقتصادية متنامية.

ويظهر تحليل لـ"وول ستريت" أن الفدرالي سيزيد أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.00-5.25%، في زيادة ستكون العاشرة على التوالي.

وتتصاعد المخاوف الاقتصادية العالمية من استمرار الأزمة المصرفية، مع توقعات بانهيار مصرف "فيرست ريبابليك" في الولايات المتحدة، إلى جانب التباطؤ الاقتصادي العالمي.

وعلى الرغم من 10 زيادات على أسعار الفائدة على الأموال الاتحادية في أميركا فإن التضخم لا يزال فوق مستوى 5%، فيما الهدف هو 2%.

ويُتوقع أن تعلن البنوك المركزية في دول الخليج العربي عن الزيادة ذاتها التي سيقرها الفدرالي الأميركي على أسعار الفائدة في اجتماعه.





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