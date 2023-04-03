التضخم في تركيا يتراجع إلى 50% على أساس سنوي

أعلنت هيئة الإحصاء التركية -اليوم الاثنين- أن التضخم في أسعار المستهلكين في تركيا انخفض إلى 50.51% في مارس/آذار على أساس سنوي.

وتفاقم التضخم في تركيا بسبب أزمة العملة التي شهدتها البلاد نهاية عام 2021، ودفعت أسعار المستهلكين للوصول لذروة 24 عاما فوق 85% أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قبل أن ينخفض التضخم بدعم من ارتفاع أساس المقارنة إلى 55.2% في فبراير/شباط الماضي.

وبعد نشر البيانات، سجلت الليرة تراجعا طفيفا إلى 19.2020 ليرة لكل دولار مقابل 19.9600 قبل النشر، ولامست خلال تداولات الأيام الماضية سلسلة من الانخفاضات القياسية.

وارتفعت أسعار المستهلكين في مارس/آذار الماضي 2.29% على أساس شهري، وهو أقل من المتوقع في استطلاع لرويترز عند 2.85%.

وتعرض جنوب شرق البلاد قبل نحو شهرين لزلازل عنيفة أودت بحياة أكثر من 50 ألف شخص وشردت الملايين، ومن المتوقع أن تتجاوز التكلفة ذات الصلة بهذه الكارثة 100 مليار دولار وأن تمحو ما يتراوح بين نقطة إلى نقطتين مئويتين من نمو الاقتصاد بالبلاد هذا العام.

وأبقى البنك المركزي التركي الشهر الماضي على سعر الفائدة من دون تغيير بعدما خفضه إلى 8.5% لدعم النمو والتوظيف في أعقاب الكارثة.

ويقيس مؤشر أسعار المستهلك التغيرات التي تحدث في المستوى العام للأسعار، انطلاقا من تتبع سلة تشمل جميع السلع والخدمات المستهلكة داخل بلد معين.