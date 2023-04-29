أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي اليوم السبت أن مصر ستفي بالتزاماتها المالية ولن تتراجع عن برنامج الخصخصة.

وكشف في مؤتمر صحفي أنه سيتم طرح شركات حكومية كبرى للبيع، وأن التأخير في تنفيذ ذلك حتى الآن يرجع لحرص الحكومة على تأمين أفضل عائد من البيع.

وقال مدبولي "نحن نسير قدما في برنامج الطروحات بقوة ولن نتراجع عنه"، مشيرا إلى أن الحكومة تسعى لتحقيق مبيعات بقيمة لا تقل عن ملياري دولار قبل نهاية يونيو/حزيران المقبل.

وأضاف مدبولي أن الحكومة ستطرح حصصا في أكثر من 10 شركات مملوكة للجيش في إطار برنامج الخصخصة.

وتابع "مصر لم ولن تخفق في سداد أي التزامات دولية".





وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، توصلت مصر إلى حزمة دعم مالي بقيمة 3 مليارات دولار على مدى 46 شهرا، وتعهدت لصندوق النقد الدولي بتقليص مشاركة الحكومة في الاقتصاد والسماح بدور أكبر للقطاع الخاص.

وتحتاج مصر بشدة لإيرادات الخصخصة بعد سلسلة من الصدمات الاقتصادية.

وقد يحدد تقدمها في الإصلاح الاقتصادي ما إن كان بمقدورها الخروج من الأزمة المالية التي كشفت عنها الحرب الأوكرانية ووضع أساس للنمو المستدام.