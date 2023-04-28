عائدات السياحة في تركيا تقفز 32% في الربع الأول

أظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي -اليوم الجمعة- أن عائدات السياحة ارتفعت 32.3%إلى 8.7 مليارات دولار في الربع الأول، لتحافظ على الاتجاه القوي الذي عادت إليه العام الماضي على الرغم من الزلازل المدمرة التي ضربت جنوبي البلاد فبراير/شباط الماضي.

وعام 2022، ارتفعت الإيرادات 53.4% مقارنة بالعام السابق لتسجل مستوى قياسيا عند 46.28 مليار دولار مع انحسار جائحة كورونا.

وأفادت البيانات بأنّ 20% من العائدات السياحية جاءت من المواطنين الأتراك المقيمين خارج البلاد.

وفي سياق متصل، أظهرت معطيات وزارة الثقافة والسياحة أن 6 ملايين و212 ألفا و109 سائحين أجانب زاروا البلاد خلال الفترة المذكورة بزيادة بلغت 26.71%.

كما زار تركيا مليون و559 ألفا و314 مواطنا من أبناء الجاليات التركية في الخارج، وفق المعطيات ذاتها.