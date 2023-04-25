ارتفع إنتاج الصين من الذهب 6.9% في الربع الأول من 2023 ليعود لمستويات ما قبل الجائحة، بفضل عوامل من بينها قفزة في الطلب على الذهب والحلي مع سعي المستثمرين لملاذ آمن بعيدا عن تقلبات الأسواق المالية.

وقال اتحاد شركات الذهب الصينية اليوم الثلاثاء إن إنتاج الصين من الذهب المستخرج محليا زاد 1.9% إلى 48.97 طنا في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار الماضيين، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي مع عودة الطاقة الإنتاجية إلى مستويات ما قبل كوفيد-19.

وارتفع إنتاج الذهب المصنوع من المواد الخام المستوردة 24.4% على أساس سنوي إلى 29.9 طنا في الربع الأول، ليسهم في ناتج إجمالي حجمه 114.87 طنا.

حجم الاستهلاك

قال الاتحاد إن استهلاك الذهب -في أكبر بلد مستهلك للمعدن النفيس في العالم- زاد 12% على أساس سنوي إلى 291.6 طنا بين يناير/كانون الثاني ومارس/آذار الماضيين.

وزاد استهلاك الحلي الذهبية بواقع 12.29% على أساس سنوي إلى 189.61 طنا بينما زاد الطلب على السبائك والعملات الذهبية 20.47% على أساس سنوي إلى 83.87 طنا.

لكن استخدام الذهب في الصناعة والأغراض الأخرى تراجع 16.9% على أساس سنوي إلى 18.1 طنا، حسب الاتحاد.

ويعود الارتفاع في الطلب على السبائك والعملات الذهبية إلى هروب المستثمرين من المخاطر بعد انهيار بنكين في الولايات المتحدة وحصول بنك كريدي سويس في أوروبا على حزمة إنقاذ.

وواصل بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) شراء الذهب في مارس/ آذار الماضي للشهر الخامس على التوالي، ليرفع احتياطيه من المعدن الأصفر بمقدار 57.85 طنا إلى 2068.38 طنا.





إنتاج الذهب بالصين خلال 2022

كانت بيانات رسمية أظهرت أن الصين أنتجت 372.048 طنا من الذهب في عام 2022، بزيادة 13% على أساس سنوي.

وسجل إجمالي استهلاك الذهب في الصين 1001.74 طن خلال العام الماضي، بانخفاض 10.63% عن العام الأسبق، بحسب البيانات.

وانخفض استهلاك المجوهرات الذهبية بنسبة 8.01% على أساس سنوي ليبلغ 654.32 طنا، بينما انخفض الاستثمار في السبائك والعملة الذهبية بنسبة 17.23% مقارنة بعام 2021، ليبلغ 258.94 طنا.

وفي عام 2022، ظل سعر الذهب عند مستويات عالية في السوق العالمية، بسبب عوامل بينها تداعيات جائحة كوفيد-19 وتباطؤ الاقتصاد العالمي وتصاعد التضخم والأزمات الجيوسياسية.

أداء الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب في مستهل التعاملات الآسيوية اليوم الثلاثاء مدعومة بتراجع الدولار، بينما ينتظر المستثمرون بيانات اقتصادية أميركية هذا الأسبوع للتنبؤ بخطوة مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) التالية فيما يخص سعر الفائدة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1996.99 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 00:37 بتوقيت غرينتش، بينما زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3% مسجلة 2005.50

دولارات. ولا يزال الذهب يتحرك في المنطقة الخضراء.

وانخفض مؤشر الدولار 0.1%، وهو ما يزيد جاذبية الذهب بالنسبة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

ويواجه الدولار مخاطر هبوط في حال ظهور مؤشرات على تعليق الفدرالي الأميركي أسعار الفائدة، في اجتماع مايو/أيار المقبل.